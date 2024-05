Guerra sucia denuncia Edgar Inzunza

El candidato a diputado local por el Distrito 10 por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Edgar Inzunza Ballesteros aseguró una guerra sucia en su contra por parte de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), tras retirar sus lonas de su campaña política para colocar algunas de ellos.

Al respecto, dijo que habitantes de varias colonias y comunidades, entre ellas: Santa Cruz Nieto, Santa Cruz Escandón, Santa Bárbara la Cueva, San Rafael Fundadores y la colonia México, han manifestado su inconformidad por el actuar de los candidatos de oposición a la coalición Morena-PT-PVEM, pues dijo que a dicho de los mismos habitantes, el retiro de su propaganda política se realiza durante la madrugada cuando casi nadie se percata de ello, por eso, aseguró que se ha iniciado una guerra sucia en su contra.

Elecciones 2024 Morena denuncia “montaje” panista

“Lo único que hemos visto a menudo es que donde ponemos lonas al otro día o dos días, no la quitan y ponen una de ellos (candidatos del PAN), le preguntamos a la gente y nos dicen que ellos no dieron permiso y lo están haciendo de manera directa y sin autorización de los dueños donde nos han autorizado poner propagando nuestra”.

El candidato morenista consideró que la ciudadanía está harta de que partidos como el PAN y PRI gobiernen San Juan del Río, es por ello que hoy ven como una opción al partido Morena, es por ello que consideró, empiezan este tipo de actos que enturbian las campañas y elecciones.

“Cuando los números no les dan, empiezan con situaciones de este tipo para justificar y enturbiar el ambiente y que la gente no participe, yo creo que San Juan del Río se va volcar a las urnas el próximo 2 de junio, como yo estoy viendo, caminando y visitando colonias y comunidades, me doy cuenta que llegará la ola guinda y con votos favorecerá a la Cuarta Transformación”.

Finalmente comentó que al interior de Morena se llevan a cabo distintas reuniones y mesas de trabajo no solo entre todos los candidatos de este partido sino con militantes y simpatizantes en aras de diseñar la estructura de la defensa del voto, pues afirmó que el 2 de junio, este instituto político competirá unido y fortalecido.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Han venido sucediendo varios hechos y se trata de manchar la imagen de Morena como su fuese un movimiento violento y no es así, al contrario es un movimiento social que se gestó con muchos años con el esfuerzo de mucha gente y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre ha sido un movimiento pacífico, por eso invitó a la gente a que salga y vote por la 4T para que haya un progreso en el municipio, estado y nación”.