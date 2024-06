Héctor Magaña gobernará para todos

El virtual ganador de la contienda al Ayuntamiento de Tequisquiapan por Morena-PT, Héctor Iván Magaña Rentería afirmó que su gobierno será de puertas abiertas y de cercanía con la población de este lugar.

A pocas horas de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del IEEQ diera a conocer el avance de los resultados de la contienda en el Pueblo Mágico, Magaña Rentería emitió un mensaje ante decenas de tequisquiapenses que se congregaron con él para festejar el triunfo de las votaciones de este 2 de junio.

Fue en ese momento cuando agradeció a todos los ciudadanos de Tequisquiapan que salieron a votar y lo hicieron por el proyecto que encabeza, mismo que está enfocado al desarrollo y progreso de la localidad.

“Gracias a todos los que salieron a ejercer su voto que de manera libre y de manera honesta salieron a escribir una nueva historia para nuestro municipio, tengan la seguridad de que no les voy a fallar, estos años que he tenido la oportunidad de recorrer nuestro maravilloso pueblo he podido recorrer las inquietudes de muchas mujeres, de muchos hombres y de muchos jóvenes y de adultos mayores que anhelan un mejor Tequisquiapan, y nosotros hoy tenemos la gran responsabilidad de llegar, de hacer un gobierno diferente y demostrar que siempre se había solo que no habían llegado las personas correctas”.

Ante el avance registrado en el PREP en donde aventajó con el 52.74 por ciento contra un 29.36 por ciento a su contrincante más cercano, la candidata común del PAN-PRI-PRD, Norma Mejía Lira, aseguró que en los próximos meses habrá una buena gobernanza en Tequisquiapan y de puertas abiertas.

“Tenemos a partir de ahora una gran responsabilidad porque hay miles de personas que salieron y que creyeron en nosotros, que confiaron en este proyecto, tenemos la responsabilidad de demostrar no se equivocaron, que vamos a trabajar con lealtad, honestidad y amor al pueblo, vamos a llegar gracias al apoyo de ustedes a la presidencia municipal en unos cuántos meses a gobernar para todos, vamos a construir unidad en nuestro pueblo, vamos a construir un gobierno que represente a todas las colonias y comunidades nadie se va a quedar fuera de mi administración”, comentó.