Mejía Lira propuso mejorar áreas verdes en Tequisquiapan

La candidata al Ayuntamiento de Tequisquiapan por el PAN-PRI y PRD, Norma Mejía Lira se comprometió a mejorar los espacios de recreación, así como áreas verdes en la comunidad de Santa María del Camino, en caso de que resulte ganadora el día de las elecciones.

Continuando con sus actividades proselitistas en el Pueblo Mágico, la candidata común sostuvo un encuentro con cientos de familias de esta comunidad, por lo que ahí realizó propuestas de crecimiento, con más obras y programas en beneficio de los habitantes.

Algunos de los proyectos que planteó impulsar de la mano de los habitantes, está la creación de un parque con juegos infantiles y áreas verdes para que las familias convivan; también la mejora de obras y servicios básicos; así como esquemas que mejoren la economía para impulsar el desarrollo de los tequisquiapenses.

“Vengo como ciudadana a hacerles una reflexión con nuestro pueblo, para que no nos falten al respeto, no es lo mismo prometer. Quiero comentarles que sé trabajar y gestionar recursos para que juntos sigamos avanzando, hay contrincantes que ya tuvieron la oportunidad de hacer algo por Tequisquiapan y no hicieron nada; hoy viene a decir que no hay obra, y en todas las comunidades hay obras, él habla de división de pobres y ricos, vengo a decirles que hay unidad y que todos los espacios son de los tequisquiapenses”.

La candidata, en su encuentro con la comunidad, expresó que está representando un proyecto ciudadano a invitación de los partidos PAN, PRI, PRD en candidatura común, quienes vieron en ella una persona de trabajo y experiencia.

Recordó que para que el pueblo de Tequisquiapan siga avanzando es necesario poder hacer gestiones, tocar las puertas adecuadas para hacer obras y juntos seguir avanzando en conjunto con el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, quien siempre ha apoyado al municipio gracias a la buena relación que existe.

Por lo anterior, habló de la necesidad de continuar la obra de la carretera estatal 200 en el tramo de La Laja a Los Cerritos, que son obras que impulsan el desarrollo del municipio y que se tienen que concluir.

“Impulsaremos el desarrollo económico de Tequisquiapan, siempre tomando en cuenta las necesidades de la ciudadanía quienes nos darán propuestas en materia de obra para trabajarlas como la instalación de drenajes, mejoramiento de calles, alumbrado público, haremos una lista de las calles que ustedes consideran prioritarias”.

Finalmente, exhortó a la población para que no se dejen llevar por la incongruencia de sus contrincantes que, aseveró, mienten y engañan, ya que actualmente Tequisquiapan sigue avanzando, y no se puede retroceder.