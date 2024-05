Morena crece en todos los municipios queretanos: Fernández

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está creciendo en el estado de Querétaro, aunque sí hay lugares donde se están redoblando esfuerzos para ganar el próximo 2 de junio, reconoció Luis Humberto Fernández Fuentes, candidato a diputado federal por el VI distrito.

En rueda de prensa, en la que anunciaron que van unidos de cara a la jornada electoral, señaló que la hipótesis es que hay lugares donde a Morena no le está yendo bien; sin embargo, aseguró que en todos los distritos y municipios de Querétaro se nota el crecimiento.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No hay un solo municipio ni un solo distrito que Morena no esté creciendo, ese es el tema de fondo, que hay lugares donde vamos a reforzar y vamos a redoblar esfuerzos sí, lo estamos haciendo, no somos triunfalistas, somos positivos, pero no hay un solo municipio en el que Morena no esté creciendo”, precisó.

Elecciones 2024 Somos un movimiento pacífico: Santiago Nieto

Enfatizó que en todas las campañas se está generando una reacción positiva en la ciudadanía, por lo que no han tenido que recurrir “al marketing de quinta”, e insistió en que hay lugares en los que hay un resultado mayor y está creciendo el movimiento.

En tanto, Alejandro Pérez Ibarra, secretario general del partido, externó que el partido ha convocado a la unidad y externó que la ciudadanía puede tener certeza de que las elecciones se llevarán en un ambiente de paz. A este llamado se sumó Luis Humberto, quien señaló que el PAN tiene en sus manuales de consultores políticos tratar de sembrar miedo en contra de los movimientos de oposición.

“Frente a la ofensiva que se ha documentado en videos, incluso confesionales, estamos preparados jurídicamente, organizándonos para defendernos de cualquier hecho de esta naturaleza. El llamado es no caer en las provocaciones que está planteando el PAN, solo organizarnos para ganar por la buena”, apuntó.

Elecciones 2024 Candidatos de Morena se reúnen con estudiantes de la UVM

Beatriz Robles Gutiérrez, candidata al senado, subrayó que hay una mafia de poder en Querétaro vestida de azul que está orquestando una guerra sucia en contra de las candidaturas de Morena, por lo que dijo que están seguros de que están fomentando el miedo a falta de un proyecto político claro y coincidió que no caerán en provocaciones ni permitirán que les infundan miedo.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mientras que Santiago Nieto Castillo, candidato al senado, aseveró que el 2 de junio ganarán el 5 de 5 y subrayó que no permitirán que el miedo detenga la esperanza; recordó que en 2006 hubo una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideró que es lo mismo que se está planteando en este proceso electoral.

“Las encuestas nos ponen arriba, Morena es un partido en expansión, ellos ya llegaron a su techo y ahora van en decadencia”, dijo.