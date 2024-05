No pagarán ISR quienes ganen menos de 15 mil pesos, insiste Xóchitl Gálvez en BCS

Los Cabos, Baja California Sur.- Durante la visita que realizo la candidata presidencial de los partidos PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, mencionó la importancia de cuidar al destino ya que Los Cabos es una joya para el país e insistió en eliminar el descuento del ISR al trabajador que gane menos de 15 mil pesos y que a través de hacienda se cobra.

“Eso no va a ser así, será una ayuda al salario y eso también puede ayudar a que obtengan un crédito de vivienda, porque estamos pensando darles un subsidio para que se hagan de una casita”.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, durante su visita al municipio de Los Cabos, se reunió muy temprano en la delegación de Cabo San Lucas con hoteleros, y organizaciones civiles a quienes expuso que entre sus propuestas de campaña está la de otorgar vivienda digna para retirar a esas personas que se encuentran habitando en zonas de riesgo, y que cada temporada de huracanes están expuestos a perder su vida y su patrimonio.

Dijo que existe una preocupación porque ha disminuido la asistencia de turistas al país, un poco por el tipo del tipo del cambio del dólar que vuelve más atractivo otros destinos del mundo.

“Los Cabos ha ido mejorando como destino en costos, para los hoteleros, hay problemas graves y delicados cómo es el tema del agua, el tema de la vivienda para los trabajadores, para ese tema, yo traigo, toda una estrategia para ver cómo regularizamos ciertos predios, como conducir el arroyo que está invadido y ver la forma de crear un proyecto de vivienda para los trabajadores de manera legal y accesible, es un compromiso que he hecho yo con los empresarios”





Agua potable, invasiones y turismo

En el tema de la escasez de agua potable, acelerará la planta desalinizadora de la que tanto se habla. El agua tratada hay que rehusarla e impulsar la energía solar, permitir a los empresarios que tengan generación propia de energía eléctrica, porque la electricidad que tiene actualmente es muy costosa.

En el tema de las invasiones dijo que lo primero que se tiene que hacer es regularizar, para ello hay que hablar con los ejidatarios, pagar un monto y empezar un proceso de regularización y contener esas invasiones.

“Pareciera que es un tema de nunca terminar y que realmente la familia beneficiada no tenga propiedad en otro lado, si no se volvería costumbre y un negocio para ellos, Además, se tiene que meter orden ya que, los políticos han lucrado con el tema de las invasiones y lo único que están haciendo de Los Cabos un destino caótico”, señaló la candidata Xóchitl Gálvez.

Referente a los grandes desarrollos turísticos, dijo se pondrá orden y no se permitirá se apropien de las playas, ya que la ley estipula que estas deben de ser libres para el disfrute de toda la gente. “Son de los temas que se tienen que resolver ya en diálogo con los municipios y los hoteleros, todos los puertos turísticos deben tener sus playas públicas, nadie tiene porque adueñarse de ellas, es una concesión que puede tener para poner camastros o sombrillas, pero no quiere decir que sea de uso exclusivo para el hotelero”.

BCS azotada por los feminicidios

Los Cabos es un foco rojo en cuanto al problema de los feminicidios y la violencia intrafamiliar, para ello señala que, se pondrá de acuerdo con el presidente municipal de tal manera que, se le de atención, “la idea es que se tenga un equipo de trabajadoras sociales, de psicólogas, de médicos legistas para que, en caso de qué se tenga una llamada de emergencia se atienda a la mujer, puede ser que la señora diga no pasó nada, ya me contacté con mi marido, pero eso no se puede quedar así, se tiene que verificar ya que, algo tiene que estar pasando en esa familia, atenderlo con tiempo, invitando a las parejas para que acudan a pláticas para resolver el conflicto que se está teniendo en la familia”.

Explicó la candidata que los recursos van a ser etiquetados para cada uno de los 200 municipio donde se tiene el mayor problema de los feminicidios, para que cuenten con apoyo las mujeres, recibirán 5 mil pesos mensuales, contaran con refugio y se les integrara al mercado laboral, “en Los Cabos se tiene suficiente trabajo”, se tendrán guardería 24/7, para que sus hijos estén seguros mientras ellas trabajan.

Seguirá todo el sistema nacional de cuidados y programas sociales que tiene que ver con la atención a personas con discapacidad, apoyos a adultos mayores, jóvenes y niños recibirán su beca entre otros.

Al final dijo que, ante el peligro que cada temporada de huracanes representa para la región se creará una agencia nacional para la prevención y atención de desastres naturales, porque el Fonden lo quitaron, para ello se van a recuperar los recursos que se le están invirtiendo el tren maya, a dos bocas, entre otros megaproyectos que al final no sirven del todo.

