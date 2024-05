Propone Carlos Mier una oficina itinerante

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación local del décimo distrito, Carlos Mier Montes, aseguró que, de llegar al Congreso del Estado, establecerá una oficina itinerante en esta zona de San Juan del Río. Destacó que el objetivo será regresar a las localidades para mantener una cercanía con la ciudadanía y gestionar para atender las necesidades de cada uno de los sitios.

Refirió que a lo largo de estos días ha realizado recorridos diarios por las comunidades y colonias que conforman décimo distrito local. Dijo que en cada uno de estos lugares una de las principales exigencias de la población es la lejanía que tienen sus representantes una vez que llegan al cargo para el que fueron electos. Incluso, aseveró que muchas personas no conocen a sus diputados.

En ese sentido, aseveró que, de ser favorecido con el voto popular en las elecciones, será un diputado cercano, detallando que habrá implementará una oficina itinerante que recorrerá los diferentes sectores del décimo distrito local, a fin de realizar las gestiones necesarias para atender cada uno de los rubros que son de interés para la población.

“En el distrito 10 la gente está cansada de que no conoce a su diputado, ha sido un reclamo que inclusive nos lo han hecho a nosotros, pese a que nosotros no tenemos nada que ver en que lo conozcan o no. No tenemos injerencia en eso, pero nos lo han hecho saber. Entonces, estamos dando a conocer de una diputación cercana. Le estamos proponiendo a la gente una oficina itinerante para que estemos recorriendo todo el distrito”, comentó.

Indicó que además del programa itinerante, también se proyecta la instalación de una oficina de enlace, a la cual las personas puedan acudir para exponer sus necesidades. Por otra parte, destacó que además de las tareas legislativas, un diputado también debe de priorizar las labores de gestión, a fin de ayudar a la población en el avance y atención de algunos temas.

“Si es que nos ayudan con el voto y logramos la diputación, vamos a tener una oficina itinerante para llevar agenda de cada una de las comunidades y colonias del distrito y así ir desahogando una parte importante que es la gestión que tiene que hacer un diputado. Independientemente de lo de las leyes que tiene que trabajar, la gestión creo que es importantísima”, apuntó.

Finalmente, el aspirante aseveró que el proyecto de Movimiento Ciudadano ha tenido una buena recepción en San Juan del Río. Agregó que todos los candidatos de esta fuerza política han recorrido gran parte del territorio sanjuanense, acercando sus propuestas a la población.