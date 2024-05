Sé cómo lidiar con estos machines: Rocío Nahle

XALAPA. “El reto que yo he tenido en esta campaña como mujer ha sido fantástico porque he tenido que aguantar y soportar a esa horda de machos con las peores mañas y cobardes”, dice la candidata a la gubernatura del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nahle García

En entrevista para Diario de Xalapa, la exsecretaria de Energía asegura que ha vivido una violencia política de género brutal pero que no se va a doblegar, porque cuando llegó a Coatzacoalcos de 22 años, sólo había ocho mujeres en la especialidad de petroquímica que estudiaba.

Por eso sé cómo lidiar con estos machines





-¿Por qué quiere gobernar Veracruz?

Primero porque yo soy un político y un servidor público, y para un servidor público es un honor poder trabajar para el Estado, una tierra que me ha dado un montón, para poder servir, abonar, cambiar la realidad de Veracruz.

Tengo proyectos fantásticos: elevar la calidad de vida en Veracruz. Yo he dicho que voy a poner a Veracruz de moda y lo digo en turismo, pero lo digo en todo. Los veracruzanos merecemos más y yo tengo las capacidades y proyectos para trabajar en conjunto. Yo sé trabajar en equipo y siempre en los proyectos yo me enfoco al cien y los hago

-En estos días de campaña, ¿cuáles son las problemáticas más fuertes que ha detectado la entidad?

Híjole, pues mira, muchas. Tengo que meterme muy fuerte a la infraestructura carretera. Ya hablé con Claudia Sheinbaum. Me va a apoyar en todas las carreteras federales. Todos me piden caminos, pero ¿cómo no me van a pedir caminos si tenemos más de 20 mil comunidades? Entonces voy a meter los caminos artesanales que hizo Andrés Manuel López Obrador.

También, otro de los temas, apoyo al campo. Pero el apoyo al campo se ha dado, no me lo piden tanto. Me han dicho sus problemáticas, cómo las vamos a solucionar, creo que los jóvenes quieren empleos, los jóvenes quieren oportunidades. Tengo programas, por ejemplo, de las escuelas campesinas, porque muchos jóvenes no se quieren salir del campo y no se deben salir. Entonces nosotros tenemos que mantener a los jóvenes en el campo, porque en el campo es donde se cultiva el alimento, pero tenemos que capacitarlos con tecnología, por eso estamos con el proyecto de las escuelas campesinas. Principalmente eso.

-¿Cuáles son sus propuestas específicas para resolver estas problemáticas? Primero, falta de agua, inseguridad, vialidad y generación de empleos.

La falta de agua es de administración, tenemos que administrar bien los recursos hídricos. Punto número uno. Tengo que hacer una campaña para utilizar correctamente el agua, nadie ha pensado en eso, pero yo soy ingeniera química y nosotros sabemos en la industria que el agua se tiene que usar en forma correcta, pero también para los humanos. Esa es una. Segunda, reforestación. Nosotros tenemos que reforestar. Ese es un programa que presenté en Zongolica hace un mes, tengo un decálogo para el medio ambiente.

Tenemos un problema en el subsuelo porque tenemos muchísimas áreas deforestadas. Hoy que estuve en Ixcatepec no hay agua, imagínense, están alrededor de una reserva, de una gran reserva y se quejan de la deforestación y que por eso ya no les está llegando agua, entre otras cosas. Yo no soy de la idea, porque me han pedido unas presas, sobre todo en el norte, en Naranjos. Les dije que no. Voy a hacer unos reservorios de agua porque cuando tú haces una presa en un sitio como cerca de Naranjos, le cortas el acceso al río, río abajo. Los ríos tienen que fluir. Pero se tienen que hacer reservorios. Ese es mi tema, ¿eh? Yo eso sí sé. Y la otra que tenemos que hacer, ya tengo estudios, trabajé con las mujeres científicas, la red de mujeres científicas y mujeres investigadoras. Ellas me hicieron una presentación de unos humedales que han desarrollado. Los humedales ya se hicieron en Misantla, en varios municipios donde el agua, el agua de desecho, se filtra para recircular.

Voy a revisar todas las concesiones que tiene Conagua, resulta que hasta concesionó ríos. Esa es una y la otra el río Atoyac, voy a poner filtros y si no los ponen, voy a clausurar alcoholeras y a los ingenios, porque están contaminando el río Atoyac

Yo les pedí que se integren, está excelente el tema. Y a parte, pues que también voy a revisar todas las concesiones que tiene Conagua, porque resulta que hasta concesionó ríos y no pueden tomar agua de los ríos. Esa es una y la otra el río Atoyac, voy a poner filtros y si no los ponen, voy a clausurar a las alcoholeras y a los ingenios. Deben de poner filtro porque están contaminando el río Atoyac. Ese tema yo sí lo sé. Entonces son muchas cosas que tenemos ahí para el tema de la distribución del agua.

-¿Inseguridad?

Mire, la inseguridad es un tema que yo tengo dentro de mis compromisos. No puede haber paz sin justicia. Tenemos que trabajar en varias líneas desde la certificación de nuestros policías que incluye pagarles mejor, darles seguridad social, en Xalapa, por ejemplo, todos los policías ya traen una cámara en sus chalecos, es tecnología, hay que usarla, y meternos a la fiscalía, a los ministerios públicos. Se tiene que trabajar en conjunto para serenar el país.

Con Yunes el feminicidio subió a 72 por ciento

Se ha avanzado mucho con Cuitláhuac, yo tengo las gráficas y las mostré en el debate. Con Yunes el feminicidio subió a 72 por ciento y en lo que va de este gobierno bajó a 55 por ciento, pero debe ser cero, no es ni para presumirlo, debe ser cero, pero se ha trabajado en el tema con capacitación. Yo voy a hacer unidades, fiscalías especializadas y voy a hacer otras cosas que por seguridad no digo. Por seguridad no las menciono. En su momento las voy a mencionar.

-¿En el tema de vialidad?

Ah. Bueno, ya les dije que me voy a meter muy fuerte a todo lo que son carreteras. Todo lo que son carreteras. Caminos y carreteras. Y en la vialidad también voy a poner orden. Las dichosas grúas, es lo que les digo.

-¿Para resolver el tema de la generación de empleos?

Ah, claro. Desarrollo económico. Miren. En el debate, ustedes lo vieron, yo dije que tenemos que hablar bien de Veracruz. Si tú hablas bien de tu Estado, llegan las inversiones, llega el turismo, la gente quiere venir a Veracruz, pero nosotros ya tenemos mucho tiempo que se habla mal de Veracruz. Cada vez que hay elecciones, los Yunes, Miguel Ángel Yunes va a México y hace un escándalo para atacar a sus oponentes. Lleva a México el escándalo, le vale sombrilla y todo es Veracruz, Veracruz… Y lo ha hecho con todos, llámense Dante Delgado, llámense Fidel Herrera. A Duarte hasta la cárcel lo metió, y la esposa de Duarte, Eva Cadena, conmigo trae una obsesión acusándome de todo lo que es él. O sea se proyectó. Pero todo ese escándalo es en México. Entonces también tú generas en Veracruz, pues una parte que dicen no, pues a Veracruz no vamos porque hay un relajo, hay ingobernabilidad, está todo mal.

Tenemos que hablar bien de Veracruz, yo voy a promover Veracruz, yo voy a ir a buscar empresas para el corredor interoceánico porque vamos a poner los cuatro parques industriales, que ya licitó Andrés Manuel López Obrador otro parque industrial acá en Tuxpan, y también vamos a atraer inversiones.

En turismo me voy a meter a hacer congresos, festivales, muy fuerte, sobre todo en el puerto de Veracruz, porque tenemos que atraer turismo, todo eso. El turismo es una industria sin humo que genera empleo, comercio, servicio, los hoteles se llenan. Todo eso voy a hacer, todo eso está dentro de mis compromisos.

Entonces yo tengo que ser la promotora número uno de Veracruz para atraer inversiones y que Veracruz vuelva a ser lo que fue. Hace 38 años cuando llegué a Veracruz a buscar empleo, en ese tiempo faltaban ingenieros en manos de obra en la petroquímica nacional de Pemex y salíamos los jóvenes de la universidad “váyanse a trabajar porque los necesitaba la patria”. Yo estudié ingeniería química, hice mi especialidad en petroquímica y la petroquímica estaba en Coatzacoalcos.

Muy jovencita, de 22 años, yo llegué a Coatzacoalcos y ahí hice mi vida, ahí me gané la vida dignamente y había trabajo para todos. Y cuando llegué a Coatzacoalcos, está muy interesante ya te lo voy a comentar, nada más habíamos ocho mujeres, por eso sé cómo lidiar con estos machines, éramos ocho mujeres. Éramos ingenieros y petroleros, y era un ambiente duro, y siempre que nos sentábamos en algún comedor o algo y lo primero que decíamos era ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de Chihuahua, yo vengo de Oaxaca, yo vengo de Zacatecas, yo vengo de Ciudad de México, de Puebla, y Veracruz recibía a todos, todos nos quedamos aquí, somos familia, me casé con un jarocho uno de la cuenca del Papaloapan jarocho, jarocho. Entonces, mis hijas son de Coatzacoalcos, entonces, esto se los comento porque cuando se instaló Pemex a mí me tocó casi cuando arrancó Cangrejera. A un lado de Cangrejera, Pemex generaba la materia prima, entonces se instaló a un lado de Pemex Industria Resistol. Grandes empresas llegaban para que Pemex les vendiera la materia prima y eso es un efecto multiplicador, tenemos que hacerlo, somos el mejor estado del país, tenemos gas, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos tres puertos, los mejores ¿Cómo no vamos a traer empresas?

Yo sé cómo hacerlo, yo vengo de ahí, yo me trabajé y voy a buscarlo, por cielo, mar y tierra. Yo entiendo a las compañeras del Diario de Xalapa que escuchan a todos los candidatos, está bien, es su trabajo pero yo lo viví y yo tengo toda mi vida trabajando.

Hay otro candidato que jamás en su vida ha trabajado allá él no va a ganar, pero yo sí voy a ganar para trabajar en Veracruz.

-Una de las principales críticas de la ciudadanía a las campañas a la gubernatura es que se han distinguido por las denostaciones antes que las propuestas ¿Qué le dice a esa gente? ¿Han estado las campañas a la altura de lo que se merecen o no?

Mi campaña sí, hoy son 186 municipios, todos los días me aviento tres mítines y todos los días explico en los mítines mis propuestas y compromisos, ocho ejes: bienestar social, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, campo, ganadería y pesca ese es uno, turismo y cultura es otro y derechos humanos y seguridad. El eje rector de todo esto es cuidado al medio ambiente estas son mis propuestas, esto me lo aviento todos los días a ras de suelo. Me tomo más de una hora, repito lo mismo.

Mi campaña ha sido una campaña de 10. Voy a terminar los 212 municipios, ¿Qué es lo que ha estado muy mal? Fue la campaña de medios, de difamaciones, allá ellos, si ustedes, la compañera, ustedes de Xalapa, ustedes vieron que yo al principio no salía ni a defenderme porque yo estaba ocupada, yo estaba ocupada en esto, yo decía, están locos y fueron subiendo de tema, de nivel, porque Miguel Ángel está loco. Miguel Ángel Yunes, en la campaña del 2018, mandó tirarle huevos al Presidente. No, no, no. A ver, él le sube de nivel, es agresivo en Huatusco. Ustedes acuérdense, él le había prometido a Peña Nieto que iba a descarrilar a López Obrador y entonces, en su desesperación, estábamos en un evento y le mandó a tirar huevazos.

Miguel Ángel está loco. Miguel Ángel Yunes, en la campaña del 2018, mandó tirarle huevos al Presidente

Y los medios en Veracruz son medios, ellos quieren ruido. Yo decía, no les voy a contestar que mansiones y todo ese tipo de cosas hasta que tuve que ir con Joaquín López Dóriga a llevar mis escrituras de cuatro propiedades que tengo, cuatro, nada más, entre mi esposo y yo y porque puso a un loco, a un señor, es un merolico, a decir que yo tengo y tengo y tengo. Un hombre que yo ni conozco y que según me dicen, el señor no está bien, tuvo un suceso traumático muy fuerte, creo que de ahí el señor se desbalanceó. Está bien, yo no sé, no me interesa ni lo conozco.

Pero tuve que ir con López Dóriga, un día tuve que separarme de Veracruz para ir a atender las locuras. Imagínense entonces, si a mí me preguntan ustedes, ¿cómo va su campaña? como dijo Delfina, requetebién a ras de suelo (...) El reto en esta campaña para mí, como mujer, ha sido fantástico, porque he tenido que aguantar y soportar a esa horda de machos, son cinco, con las peores mañas. Cobarde, cobarde, porque ellos no dan la cara, lanzaron a este pobre patiño, al fulano, a un señor que yo ni conozco, a que dijera que yo tenía casa, que yo vivo en una mansión. Una casa muy bonita renté, y les dije, la renté “no, no la rentó, es de ella”. ¡Oye, la renté! ¿Sabes a qué llegaron? a ir a espiar a mi casera.

Mi casera es una mujer joven, tiene un niño. Ella vive en Costa de Oro, en una casa grande. Costa de Oro es una zona residencial bonita también de Veracruz. Fueron, la esperaron, le tomaron fotos a su casa, a su niño sacaron documentos de ella, privados, y los subieron a Twitter con su RFC y todo, una persona que no está en esto, bueno.

Compré un departamento hace 10 años en Monterrey, mis hijas se fueron a estudiar a Monterrey. Fueron a exponer a la mujer que me vendió el terreno hace 10 años, ¿Dime nada más si no están mal? Y entonces sacan algo, y enseguida los medios, ¡ah! digo, oye, tantito criterio, levanten y preguntenme ¡El colmo! Tiene cuentas en un paraíso fiscal ¡ah, caray! en las Islas Vírgenes, dos millones de dólares. Y es que es sorprendente, y lo publican, y lo suben a redes entonces, a ver, agarren eso, investiguen. Cuando nos metemos a investigar ponen, no, no, no, es que es de risa números, como si fuera la cuenta en paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, etcétera y un link, cuando tú te vas al link, no abre, no existe y cuando te vas al banco pues dice, sí, ese banco existe y el número de cuenta no existe y mi esposo se llama José Luis Peña Peña entonces la cuenta dice José Luis Peña Peña y Rocío Nahle no puede ser cuando tú vas a abrir una cuenta en el extranjero la tienes que abrir con tu pasaporte y mi pasaporte es normal Rocío Nahle García no Rocío Nale hasta eso hicieron mal, lo que hice ya, fue turnar al banco, a ese banco la turné. Aquí hay una desinformación que están manejando acá en México fulano de tal, ¿eh? y eso, la inteligencia financiera internacional lo investiga, eso no es una cosa menor la tuve que meter allá.

Entonces a este señor que pusieron de patiño, de merolico, lo van a llamar a cuentas, ¿Verdad? Lo va a investigar la Interpol o yo no sé quién, hasta ese grado. Entonces cuando me pregunta aquí la compañera oiga, tu campaña no... Mi campaña ha estado a toda dar, la campaña de la oposición, de descalificaciones y de esto, ha sido una locura, pero para mí como mujer ha sido un reto porque no me van a doblegar, atrás de mí vienen nuestras hijas, vienen nuestras amigas, nuestras sobrinas, vienen todas las mujeres que les voy a abrir brecha.

Que nosotros ya nos preparamos, que soy una mujer capaz y que si yo soy una mujer capaz atrás de mí hay miles, millones de veracruzanas capaces, capaces. Yo tengo dos hijas, tengo dos hijas y yo a mis hijas les digo, a ver que así es esto y vamos a trabajar. También son ingenieras, entonces estamos viviendo tiempos interesantes. En mi tríptico, aquí va mi propuesta, aquí va vota Morena y aquí atrás yo metí a mi familia, quién soy, esto lo entrego, esto yo lo entrego, quién soy.

Se los leo, soy ingeniera química con especialidad en petroquímica y me he desempeñado en el sector industrial, por 38 años. Mi vida familiar la he labrado en Coatzacoalcos, en esta tierra generosa que amo profundamente he formado una familia con José Luis, el padre de mis hijas Rocío y Tania. Veracruz es mi tierra. A Veracruz me debo y por Veracruz juntos seguiremos haciendo historia. Metí la foto de mi familia, yo sí puedo meter la foto de mi familia, con eso te digo todo, las compañeras de Xalapa me están entendiendo perfectamente, ¿verdad? Claro.

-El llamado a este 2 de junio ya próximo

El llamado a votar, salir a votar. Mira yo soy una demócrata, siempre me he sometido a la voluntad del pueblo, siempre En el 2012 fui candidata y de acuerdo al IFE, en ese tiempo era el IFE, pues no me favoreció, de acuerdo al IFE. Yo tengo otros datos y yo acaté. En el 2015 era Duarte gobernador, no era cosa fácil, y gané la diputación. En el 2018, era Yunes el gobernador y gané la senaduría. Hoy el gobernador Cuitláhuac, yo estoy compitiendo para la gubernatura.

El 2 de junio que vaya la gente a votar, que salgan, que emitan su voto ya informado. Que voten parejo 5 de 5, las 5 boletas Morena, Morena. Nada de andar votando, cruzado, porque como aquellos ya andan zopiloteando porque saben que van muy mal, claro así hablo en los mítines, andan zopiloteando y toda la gente me entiende. Entonces, como aquellos andan zopiloteando porque van muy mal, ya andan diciendo “mira vota por este sí”, pero no nada parejo. Morena es un proyecto de nación. Yo tengo un proyecto de estado que va de acuerdo al proyecto de nación, de transformación, que va a continuar Claudia Sheinbaum. Yo no ando con medias tintas, es tiempo de definiciones, no podemos andar zigzagueando. Parejo, Morena, 2 de junio, vamos a ganar y por primera vez vamos a tener una gobernadora en Veracruz.

Una gobernadora que ama profundamente su tierra, porque no tuve la fortuna de nacer en esta bendita tierra. Yo soy veracruzana por convicción, no por obligación, porque esta tierra me ha dado tanto, yo tengo que darle todo lo que tengo todo lo que soy a Veracruz.

Yo estoy convencida de lo que estoy haciendo. Cuando el Presidente me dijo te vas a hacer cargo de… Vas a hacer una refinería, yo sabía lo que es una refinería, pero era tanta la pasión y junto con los ingenieros de Pemex y del IMP, todos con una pasión, que por la pasión pudimos hacer esa hazaña, entonces se tienen que hacer con pasión.

Yo ahorita, la gubernatura la estoy tomando con pasión. Seis años, seis años, todos los días 24 horas, 365 días. Que ya entró el huracán, que ya hubo una inundación, que no hay agua, no importa, no importa, hay que trabajar porque si no, pues yo voy y me siento a mi casa tranquilamente y que me mantenga mi marido tranquilo, es su jubilado de Pemex ya, resuelvo mi vida. Mis hijas ya están grandes, ya, ¡pues no!, hay que darle a la sociedad trabajo, Veracruz, con lo que podemos, y los veracruzanos y las veracruzanas van a decir y se van, echada para adelante, echada para adelante.