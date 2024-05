Sin seguridad, lo demás está de más: Renán Barrera, candidato a gobernador de Yucatán

MÉRIDA. “Sí pude tener nueve años de seguridad en la ciudad de Mérida en coordinación con otras autoridades, como gobernador lo puedo hacer”, dice Renán Barrera Concha, candidato del PAN-PRD y Panal al gobierno de Yucatán.

En entrevista con El Sol de México, el tres veces presidente municipal de Mérida, señaló que a los yucatecos ya no se les engaña y no se dejan chantajear con discursos como que van a desaparecer los programas sociales

“Me parece que es un chantaje lucrar con la necesidad de la gente, lucrar con la pobreza”, asegura.

¿Qué planteas para que la gente vote por Renán?

Primero la garantía de seguridad, porque podemos tener propuestas de todas las materias pero sin seguridad lo demás está de más. Soy el único que tiene las cartas credenciales, la experiencia y las pruebas para poder decir que si pude tener nueve años de seguridad en la ciudad de Mérida en coordinación con otras autoridades, como gobernador lo puedo hacer. He platicado con muchas personas de seguridad pública desde que yo era alcalde, sobre cuál debe ser la estrategia de continuidad en esa materia, un lugar donde podamos vivir en paz, tranquilos y con oportunidades para todos.

Nueve años al frente de la alcaldía de Mérida ¿Qué ha significado?

Para mí fue importante porque cuando yo estaba del otro lado de la cancha, que era la ciudadana, veía lo que pasaba en el gobierno y decía esto lo hubiese hecho diferente, esto me hubiera gustado que fuera así. Si yo hubiera estado en lugar de esa persona hubiera hecho esto y por eso, cuando llegué, lo que quise fue lograr tener los mejores números en todo, en servicios públicos pero también en transparencia

Se dice que si gana la coalición Fuerza y Corazón por México, se acabarían los apoyos sociales.

Al yucateco ya no lo engañan, hay mucha gente que ya entiende muy bien que esos programas sociales ya están en la Constitución, que no solamente no van a desaparecer sino que se van a mejorar. Yo tengo programas sociales con la tarjeta Mujeres guerreras. Me parece que el pueblo yucateco está consciente de que no se puede dejar chantajear por un programa social que pueda desaparecer hoy.

Me parece que es un chantaje lucrar con la necesidad de la gente, lucrar con la pobreza, lucrar con darle eventualmente algún temor al votante.

Foto: Cortesía: Equipo de Campaña

¿Cómo ve la economía de Yucatán?

La economía la veo en dos sentidos o desde dos dimensiones, la macroeconomía para Yucatán que incluye los proyectos estratégicos: la ampliación del puerto de altura, el gas natural, la electricidad. Ahí vamos a crear una agencia para la competitividad del Estado de Yucatán que esté concentrada exclusivamente en generar que sus proyectos se puedan concretar independientemente de la Secretaría de Fomento Económico pero por el otro lado está la economía popular.

La economía popular es a la que yo le quiero poner mucho énfasis porque es la tiendita de abarrotes, es el taller de motos, es la tortillería, es la papelería, que es 90 por ciento de los negocios que tenemos en todo el estado de Yucatán. La señora que borda la blusa, que urde la hamaca, que siempre busca hacer una artesanía, o que vende fruta.

Ahí tenemos que enfocarnos porque son los que menos oportunidades tienen para conseguir un crédito, para tener una capacitación, para poder tener a lo mejor una inversión en paneles solares que les reduzca el costo de su luz. Todo eso lo vamos a hacer con un plan específico para darles créditos con MicroYuc y MacroYuc, con círculo 105, que es un equivalente círculo 47 que hicimos en Mérida, que es vincular las actividades primarias del campo con los consumidores finales, eliminando a los intermediarios. Que haya carreras para trabajos que todavía no existen. Si queremos traer industria aeroespacial no va a llegar si no tenemos el recurso humano que trabaje en esa industria. En ese sentido lo que hemos buscado nosotros es que haya esa preparación académica y esa preparación técnica para que esa industria pueda tener personal para que trabaje con ellos.

¿Qué hay con sus proyectos de salud?

El Seguro Popular Yucateco va a afiliar a todos aquellos que no tienen un seguro o una prestación social. Increíblemente 70 por ciento de los yucatecos no tienen seguro social y en ese sentido vamos a invertir en infraestructura, vamos a invertir en médicos, en medicamentos, ahí debe estar la prioridad del gobierno. Creo que sería muy irresponsable renunciar a la responsabilidad de hacerme obligatoriamente responsable de la salud de los yucatecos. Entregar el sistema de salud a un gobierno que ha demostrado ineficacia en operación del sistema de salud, es dejar a la suerte a la familia, a las vidas de miles de yucatecas y yucatecos y mientras eso no se garantice que está bien no se puede pensar en entregar un sistema de salud.

Habla serio sobre el lastre llamado corrupción

Uno de los temas que más ha afectado a los gobiernos y la confianza en la relación entre gobierno y ciudadanos ha sido precisamente la corrupción, el cobro de derecho piso, como pasa en otras partes del país. El dar un dinero para que el trámite salga, en fin, todo ese tipo de circunstancias va generando una diferenciación o un hartazgo de la política.

Finalmente, hace un llamado a votar.

Hago un llamado a todos, independientemente de por quien decidan votar, que vayan y que participen, que voten libre, que voten sin presiones ni chantajes. Que no entreguen ni hipotequen el futuro de sus hijos por vender una credencial de elector (...) Vamos a poder superar el porcentaje de 2018, de 73 o 74 por ciento, asegura.