Sinecio a la espera de reincorporarse al Cabildo

La regidora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el municipio de San Juan del Río, Rosa María Ríos García, dio a conocer que se encuentra a la espera de ser notificada por parte del Ayuntamiento sanjuanense para poder reincorporarse a sus distintas actividades del Cabildo en los siguientes días.

“Como ya está aprobado mi regreso, yo me reincorporo en las actividades tan pronto como me lo solicite el municipio, no tengo todavía ninguna notificación para que yo participe en actividades, pero estaré a la espera de que me notifiquen”, citó.

Recordó que su permiso que solicitó ante el Cabildo, fue precisamente para participar en actividades internas del partido que hoy representa, por lo que una vez concluidas, dijo que estará a la espera de reintegrarse a sus labores de manera conjunta con los demás regidores.

“Ahorita tan pronto como me soliciten alguna actividad en el municipio, ahí estaré, yo ya en este momento como estoy aprobada, soy regidora, tan pronto como me notifiquen a mí, yo regreso a las actividades”.

Asimismo ratificó que sigue en la contienda electoral como candidata a la diputación por el Distrito Electoral Local 11, motivo por el cual, prepara el inicio de sus actividades proselitistas en aras de acercar a la población sus ideas y propuestas rumbo al 2 de junio.

Aseguró que el inicio de sus actividades las comenzará el día 15 de abril y será de manera territorial y de a pie, en aras de que la ciudadanía de dicho Distrito que le corresponde, conozca de sus propuestas.

“El arranque de campaña no lo haré ostentoso, mi inicio de campaña lo realizare en el Distrito 11, mi candidatura sigue firme, yo no voy a hacer un inicio de campaña tan grande, haré un inicio de campaña normal, será a pie, será territorial y cuando coincida con el candidato (Juan Alvarado), con mucho gusto recorreremos el Distrito 11, con mucho gusto haremos campaña juntos”, finalizó.