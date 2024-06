Votan sanjuanenses en el extranjero

Alicia Treviño vive en Portugal desde hace unos años. Fue una de las 226 mil 661 solicitudes que recibió el INE, a través del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), con motivo de las elecciones que se tendrán este año en México.

“Me fue súper bien con el voto en línea. El portal es súper amigable, la verdad, bien diseñado y todo. Mi esposo Ricardo, que es portugués, estaba sorprendido por la tecnología que hay en México en relación con el voto. Aquí no existe un sistema así para votar”.

Elecciones 2024 Determinan ley seca en Huichapan

Alicia se registró en la página del INE como residente extranjero antes de febrero, para poder participar en la votación “Aquí en Portugal no hubo opción de voto presencial, solo online o por correo. Si quieres votar de manera presencial tiene que viajar hasta Madrid”.

Si bien las condiciones que proporcionó el INE fueron en la mayoría de los casos óptimas, Mariana Hurtado no pudo realizar el voto debido a que se le pasó la fecha del registro.

“Me siento muy mal, porque se me pasó la fecha para registrarme y no podré votar. Cuando me di cuenta, mi pareja Mario y yo fuimos al consulado y una semana antes ya se había cerrado el registro. Tenía muchas ganas de votar, sobre todo este año, no sería la primera que vez que hubiera votado por una mujer, pero definitivamente es histórico”.

En este 2024, el INE registró un aumento del 24% del número de inscripciones para votar en el extranjero, en comparación con la elección federal pasada de 2018. También dio a conocer que la modalidad que más eligieron los connacionales para votar fue la electrónica por internet.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para las personas que aún no han votado en el extranjero, los consulados mexicanos en algunos países estarán abiertos para votar en persona. Los requisitos incluyen tener una credencial para votar vigente, y si la persona no se ha registrado para votar en esta elección, habrá un número limitado de boletas disponibles.