Voy a recuperar el honor de Fuerzas Armadas: Xóchitl Gálvez

Uno de los compromisos para con las Fuerzas Armadas de parte de la candidata Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez es que se pueda recuperar el honor de esta agrupación, al considerar que, las tareas que les ha puesto el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, no corresponden a lo que tendrían que hacer.

En entrevista, resaltó que, en esta recta final hacia las campañas, su compromiso es generar mayor respeto a este grupo, sobre todo porque ellos han contribuido en momentos claves para México, además propuso seguir robusteciendo a las corporaciones estatales y municipales.

Dijo que, las policías municipales y estatales deben hacer su trabajo, pero contando con sus recursos, que les permita fortalecer en varios ámbitos y sobre todo, que de manera paulatina vaya subiendo el número de los uniformados al servicio de la población.

“Decirles que voy a recuperar el honor de las fuerzas armadas, no me gusta ver cómo los corren de los pueblos a escobazos, a gritos, que no tengan el respeto y la honorabilidad que llegó a tener las Fuerzas Armadas en México y los ha expuesto el presidente, porque los ha puesto a hacer tareas de seguridad que no le tocan a las Fuerzas Armadas”.

La candidata argumentó que, la labor de las fuerzas armadas es que entren en momento específicos, pero que su compromiso es que se vaya fortaleciendo la soberanía nacional, añadió que los militares van a recuperar facilidades que tenían como era su atención medica y la de su familia.

“Los militares conmigo van a recuperar a su hospital militar porque hoy no hay medicamentos hoy no hay atención médica sus prestaciones su salario porque son gente a las que reconozco enormemente por su valor y su servicio a la patria”.

VOTO OCULTO

En otro orden de ideas, Gálvez Ruiz comentó que para el caso de las encuestas que se han venido publicando, ella no pone atención, sobre todo por que consideró que hay un voto oculto de personas que temen que les quiten los programas federales si votan por alguna fuerza contraria al Movimiento de regeneración Nacional (Morena).