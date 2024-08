Advierten caída en precio de maíz

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves advirtió del descenso que tendrá el costo del maíz en las próximas semanas, esto atribuible a la sobreoferta del producto.

“La tonelada de maíz siempre que empieza la cosecha y no se diga por la sobreoferta, baja drásticamente, la tonelada de maíz estuvo arriba de los siete mil pesos, pero empieza la cosecha y por la sobre oferta, se baja a los cuatro mil pesos o poco menos, así ocurre en algunos años, desgraciadamente”.

Mencionó que, en el caso de la producción de temporal, se cuenta en los municipios regionales con 19 mil 591 hectáreas de maíz, y aunque en San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco el rendimiento es variable, dijo que existe una mayor cantidad del maíz, por ello la reducción en su precio.

“Tenemos una importante cantidad de hectáreas en la región, por ejemplo, en donde tenemos más es en Amealco, ahí hay de temporal 10 mil 481, en San Juan del Río, cuatro mil 428, en Pedro Escobedo tres mil 709 y en Tequisquiapan mil 345”, dijo,

Por lo que por cada hectárea se espera un rendimiento de 1.58 toneladas, por lo que, por esa causa, comentó que se el precio de la tonelada de maíz se ve reducida, afectando al bolsillo de los productores por que el costo se reduce drásticamente.

Ante esta situación, dijo que se buscará por parte de los productores comercializar su producto a un buen precio, ya que los insumos han subido de costo y con pagos menores por cada tonelada, dijo que lo único que generan es quedarse sin ganancia, toda vez que no hay ningún tipo de margen de ganancia.

“Todo lo que se invierte de nada sirve, pero también es incierto si después lo puedan pagar mejor porque, por ejemplo, el productor no tiene donde guardar tanta cosecha, y otra cosa, no pueden esperar a ver si habrá un mejor pago, por eso esperemos que no pegue tanto la sobreoferta este año”.