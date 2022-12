Comencé a trabajar en mi profesión entre el 2004 y 2006, cuando las redes socio- digitales estaban reducidas al ICQ Messenger, Yahoo, Yupi, MSN y Hi5. En ese entonces —considero—, las capacidades de socialización y la comunicación interpersonal eran mejores y más fuertes que ahora, porque en reuniones tus cinco sentidos estaban alertas para atender al interlocutor. Hoy, ese escenario está cada vez más deteriorado, prueba de ello es el no tan nuevo concepto llamado phubbing, que define la indiferencia o ignorar la conversación del otro, por atender el celular.

Me parece fabuloso que podamos solucionar casi todo por teléfono, sin embargo no debemos perder de vista el mundo real, me refiero específicamente a nuestra salud mental, emocional y física que, definitivamente en la nueva estructura de la comunicación virtual difícilmente se equilibra.

En el tren de la evolución a la digitalización, gracias a la pandemia y el lockdown, los estilos y plataformas para comunicarnos evolucionan muy rápido. Hoy, ya nos enfrentamos a gigantes como Tik-Tok, Twitter, Metaverso, Facebook, entre otras redes de gran consumo a nivel mundial. La desventaja es que el mensaje real no siempre es recibido, es decir, cada quien entiende lo que quiere y lo que puede, dado que interfieren distractores ambientales, psicosociales y económicos.

El reto es converger entre los dos mundos, sin perder el equilibrio.

Todo con medida

De acuerdo a las métricas publicadas por Statista, Hootsuite e incluso Facebook a enero del 2020 México ocupó el quinto lugar a nivel mundial en el ranking de países que más consumen el contenido de Facebook; el primer lugar lo ocupó India, el segundo Estados Unidos el tercero Indonesia y el cuarto Brasil.

Menos Face y más Book como sugirió la campaña de la librería Gandhi

De acuerdo con cifras del INEGI, en el Módulo de Lectura en los últimos doce meses, el promedio de libros leídos por la población fue de 3.9. Este es el dato más alto registrado desde 2016. Por sexo, los hombres declararon haber leído 4.2 libros en el último año, mientras que las mujeres leyeron 3.7 libros.

En promedio, la sesión de lectura para la población sin educación básica terminada fue de 32 minutos; la población con educación básica terminada o algún grado de educación media destinó en promedio 38 minutos, y para quienes tienen al menos 1 un grado de educación superior alcanzaron los 48 minutos.