Con AMLO, México redujo su dependencia de los ingresos petroleros

En cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México redujo su dependencia de los ingresos petroleros, respecto de administraciones pasadas.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que en lo que va del sexenio, los ingresos petroleros han aportado aproximadamente 17.5 por ciento de los recursos del país, los cuales se han usado para programas sociales o el financiamiento de obras de infraestructura.

Al comparar el mismo periodo con la administración pasada, los recursos petroleros representaron 23.1 por ciento de los ingresos públicos. En los sexenios panistas de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox la cifra fue de 37.2 y 28.7 por ciento, respectivamente.

“No es deseable esta dependencia porque los recursos se utilizan, y en México en particular, para financiar gasto corriente, es decir, no se usan de la manera más productiva o para una transición energética. No es la mejor manera”, consideró Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Desde la perspectiva de Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la disminución de la dependencia petrolera se debe a por lo menos dos factores.

El primero es que México se posicionó como un mayor aliado manufacturero de Estados Unidos en los últimos años, principalmente en el sector automotriz y de autopartes. Lo anterior, puntualizó, se observa también en la balanza comercial entre ambos países.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan sólo en el onceavo mes de 2023 las exportaciones petroleras cayeron 0.2 por ciento anual con dos mil 446 millones de dólares.

Si se considera el acumulado de exportaciones de crudo entre enero y noviembre la cifra fue de 30 mil 621.1 millones de dólares, 15.2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2022. El otro punto es la volatilidad en el tipo de cambio y el precio internacional del crudo, en donde este último se disparó a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022 por arriba de los 100 dólares por barril, pero actualmente se encuentra en un promedio de 70 dólares, abundó el especialista.

“Al apreciarse el peso mexicano contra el dólar, eso implica comprar más barato. En el ámbito petrolero, si bien el precio se disparó por el conflicto bélico, en México se dieron subsidios a las gasolinas, lo cual también afectó la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios”, comentó Martínez Cortés.

Impuestos aportan 60%

Si bien existe una menor dependencia de recursos petroleros en lo que queda del sexenio del presidente López Obrador, el cobro de impuestos tomó mayor relevancia en los últimos años al aportar cerca del 60.6 por ciento de todas las finanzas públicas del país, muestran datos de la SHCP.

En las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los impuestos cobrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apenas representaron 39 y 51 por ciento, respectivamente.

“Con la estructura fiscal que tenemos ahora, este margen de ingresos puede crecer muy poco; necesitamos incrementar la base gravable, con más empresas y trabajadores formales”, añadió Carrillo.

No obstante, argumentó que para que suceda lo anterior, también es deseable que el gobierno incentive una serie de políticas públicas o económicas para así detonar un crecimiento sostenible a futuro.

“Son cosas que ya se tienen que atender, porque el gasto en pensiones crece, también el costo financiero de la deuda. Necesitamos incrementar la recaudación lo más rápido posible y mejorar el gasto”, concluyó el especialista del Imco.