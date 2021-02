Coparmex impulsará más impuestos al consumo para reforma fiscal

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está a favor de un reajuste en la recaudación de impuestos en el país, especialmente a partir de los impuestos al consumo, que son los que cubren a toda la población, especialmente a la informal, que no paga el resto de sus contribuciones fiscales al país, dijo José Medina Mora, nuevo presidente del organismo.

“Vivimos en un país con un 60 por ciento de informalidad y eso nos hace que efectivamente no haya la recaudación que puede haber. Cuando la recaudación se concentra en los causantes cautivos, empiezan a subir las tasas y eso nos resta competitividad como país”, aseguró el líder empresarial en entrevista con El Sol de México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Este año, el gobierno federal está cocinando una nueva reforma fiscal, en línea con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no aumentar ni crear nuevos impuestos en los primeros tres años de su gestión. Ese plazo vence al cierre de 2021, y la Secretaría de Hacienda ya trabaja en el nuevo marco fiscal.

-¿Cuáles serían los impuestos que pueden ampliar la recaudación?

-El impuesto al consumo. Cuando se aplica un impuesto al consumo, el que consume más es el que paga más, de tal manera que aquellos que tienen un mayor poder económico van a pagar más impuestos. Esto nos parece que, volteando a ver mejores prácticas en otros países, en los países que se ha aplicado, se ha logrado que sea más justo, porque el hecho de que los que más gastan sean los que más paguen impuestos, a la hora de poner el impuesto al consumo.

“Consideramos en Coparmex que es momento de poner la discusión en la mesa de maneras diferentes de lograr esa recaudación con impuestos generalizados en el consumo”.

-¿Sería aumentar el IVA o crear un nuevo impuesto al consumo?

-No, tenemos el esquema del IVA; sin embargo, hay muchas exenciones, entonces no se aplica generalizado, y es precisamente la oportunidad que tenemos porque esto hace que los que ganan más, consumen más y pagan más impuestos.

Es una manera en que todo mundo pague sus impuestos, incluyendo la economía informal, porque ahí la preocupación que tenemos es el gran número de mexicanos que ganan un salario mínimo, donde 80 por ciento de ellos está en la informalidad, quiere decir que además de recibir un salario mínimo, no tienen seguridad social.

“Entonces, tenemos que evolucionar en dar esos servicios a la población que está en la informalidad, pero para esto hay que incorporarlos a la formalidad y una manera de hacerlo es precisamente con un impuesto generalizado al consumo”.

En México el IVA no se cobra en productos como alimentos y medicinas.

“En Coparmex apoyamos más esquemas de impuestos que sean aplicables a todos, de tal manera que esto nos ayude a tener una mejor recaudación como país y esto nos ayude a tener los recursos para lo que se requiere hacer como gobierno.

“Lo que estaremos vigilando desde Coparmex es que esto no nos reste competitividad como país, porque entonces, no sólo deja de venir la inversión extranjera, al hacer sus cálculos y no ser competitivo establecerse en el país, sino que puede ir se inversión que ya está hoy en día en nuestro país y con eso perder más empleo.

“Es un año difícil en el que tenemos que hacer este análisis con mucho cuidado, de tal manera que logremos el mejor escenario para el país, es decir, permanecer competitivos, pero sí lograr que más de la economía informal haga sus aportaciones a los impuestos, para que el gobierno tenga los recursos para otorgar los servicios que tiene que dar.

CRITICA COMBATE A CORRUPCIÓN

Una de las banderas que comparte la Coparmex con la visión del presidente López Obrador es el combate a la corrupción; sin embargo, para José Medina Mora, los resultados en la administración federal, todavía no son claros.

“Nos parece que tenemos que irnos a los resultados, es decir, se eliminan fideicomisos argumentando que hay corrupción. Por un lado, creemos que los fideicomisos dan certidumbre de largo plazo, es decir, las inversiones que hacen, por ejemplo, en Investigación y Desarrollo, no dependen del presupuesto anual, sino que hay en un fideicomiso recursos para poder hacer esas inversiones en investigación y desarrollo en el largo plazo.

“Cuando se quitan los fideicomisos, pero no hay denuncias de dónde estuvo la corrupción, nos parece que no se está llevando la lucha contra la corrupción de manera adecuada. Cuando se cancelan las Estancias Infantiles, argumentando que hay corrupción, hay un daño en un servicio a la comunidad que servía sobre todo a las mujeres que trabajan para ayudarles en el cuidado de sus hijos, y no vemos las denuncias contra la corrupción.

“Lo mismo en el Aeropuerto de Texcoco, que se argumenta que se cancela porque había corrupción, y es una inversión que como país nos ha costado como si la hubiéramos hecho.

“Entonces desde el punto de vista de Coparmex nos orientamos a los resultados, es decir, que haya las denuncias específicas de actos de corrupción y que, claro, la autoridad resuelva si hay esos actos de corrupción”.

ESTADO DE DERECHO

José Medina Mora dijo que México no necesita más leyes, sino aplicar las que ya existen y que se respete el estado de Derecho para generar certidumbre.

“Para Coparmex es fundamental y es uno de los objetivos estratégicos de largo plazo el que se respete el estado de Derecho. En ese sentido, no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las leyes que tenemos. Y, por eso, cuando, por ejemplo, las autoridades señalan que hay empresas que no están cumpliendo con la ley ni respetando los derechos de los trabajadores, nos parece que la autoridad debe castigar a esas empresas y no eliminar esquemas como la subcontratación”.

También urgió a respetar el marco legal de las energías limpias.

“Desde Coparmex nos hemos manifestado a favor de apostarle a las energías limpias, el mundo va hacia las energías limpias. No podemos estar teniendo una política energética hacia el pasado, tenemos que ver hacia el futuro. Y, desde luego, parte de la certidumbre jurídica tiene que ver con que hay una reforma energética aprobada, existente, y de acuerdo con esto, solicitudes para hacer inversiones en energía que se han rezagado. Parece importante que estas solicitudes que cumplen con la reforma energética, la ley y los reglamentos, se autoricen, para que podamos tener la inversión que tanto requiere el país para la reactivación económica”.