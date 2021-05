Crean Big Brother para las empresas

A través de una plataforma que integra tecnología GPS, video y apps móviles, los empleadores podrán monitorear las actividades de sus equipos de trabajo, desde la hora en la que comienzan a trabajar, los lugares que visitan, sus comunicaciones y el horario de salida, hasta el rastreo de los vehículos de la compañía.

“El rastreo se ha convertido en un commodity, y estamos viendo que la convergencia de tecnologías nos está ayudando a crear soluciones más robustas”, comentó David Román, fundador de Darot Telematics.

Telematics, explicó, conjunta las tecnologías de posicionamiento satelital, aplicaciones móviles y video en una plataforma donde las empresas pueden empezar a medir la productividad de sus activos móviles y empleados, con herramientas que permitan localizar dónde están sus trabajadores y cuánto tiempo pasan usando las apps de la empresa.

Así, el responsable de la plataforma dentro de la empresa puede revisar, por ejemplo, si su equipo de ventas visitó a los clientes que tenía agendados dentro del horario previsto o si la paquetería llegó a su destino sin retrasos.

“Cuando una persona llega al punto de venta informa que ya está ahí y el teléfono recobra todos los datos de localización y los manda a la plataforma. Así, el empleador sabe siempre dónde está el personal”, refirió Román.

También puede monitorear los mensajes y llamadas que realizan sus trabajadores desde el dispositivo de la empresa que tienen la app instalada.

Aunque la solución de Telematics pareciera salida de la imaginación de George Orwell, David Román explicó que se trata de una herramienta tecnológica que busca elevar la productividad de las empresas y generar ahorros en el gasto de soluciones de telecomunicaciones.

“La productividad se eleva por lo menos entre 15 y 20 por ciento con las herramientas de la plataforma instaladas”, aseguró el directivo que tiene tres lustros de experiencia en el sector de tecnología.

Asimismo, dijo, los clientes llegan a ahorrar entre 20 y 35 por ciento del gasto mensual en comunicaciones, ya que Telematics integra las soluciones que normalmente pagan a tres o cuatro proveedores distintos en una sola plataforma en donde se paga una renta mensual fija por empleado, sin importar si el número de mensajes, llamadas o el uso de datos por geolocalización se incrementan.

Pero más allá de los beneficios eco-

nómicos y laborales, Román subrayó que esta solución es segura y garantiza la confidencialidad de la información de sus usuarios.

Telematics, dijo, corre por un canal seguro y encriptado, además de que respeta la información confidencial.

“Somos muy estrictos en el manejo de información confidencial. Para empezar, hay una ley de protección de datos personales, y a veces la tecnología se vuelve un poco omnipresente, pero somos respetuosos del marco legal vigente”, aseveró Román.

Actualmente, Telematics cuenta con cerca de 30 mil suscriptores en la plataforma, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, principalmente de logística y despachos.

“Muchos de nuestros clientes son empresas de reparto, que quieren asegurarse de que su mercancía llegó bien a su destino, o despachos que deben controlar a sus trabajadores y vehículos”, comentó Román.

Refirió que si bien la solución puede pensarse más para elevar la productividad de los trabajadores que están en calle, como repartidores, también funciona con empleados que laboran desde oficina o bien, que en estos momentos trabajan en la modalidad de home office.

La herramienta tiene botones de check in para iniciar el monitoreo de la jornada laboral, y de check out, con el que termina. Después de eso, ya no se hace el monitoreo de los trabajadores, con lo que la herramienta evita ser invasiva.

Pero Telematics no sólo monitorea el trabajo de los colaboradores de una empresa, también cuenta con funciones de seguridad, como es el aviso de cuando el teléfono se aleja demasiado por ejemplo de un auto de la empresa, lo que puede dar cuenta de un robo, o bien un botón de pánico que enlaza al empleado con un centro de emergencias de forma automática.

El directivo concluyó que si bien la tecnología parece omnipresente o invasiva hoy en día, la función de esta herramienta es la de elevar la productividad siempre respetando la privacidad y seguridad de sus clientes.