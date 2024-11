CTM pide considerar aumento al salario mínimo

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García, propuso un incremento del 25 por ciento al salario mínimo de los agremiados del municipio de San Juan del Río y sus alrededores, toda vez que el incremento en el precio de los productos de la canasta básica ha debilitado la economía familiar.

A propósito de la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace unos días respecto a su propuesta del 12 por ciento al salario mínimo para el 2025, el líder cetemista difirió, toda vez que afirmó no ser de gran ayuda para las finanzas de las familias.

“No es mucho ese aumento del 12 por ciento, si hacemos una comparación de los precios que se han tenido en los productos de la canasta básica, habría manera de señalar que no es de gran ayuda, esto sin contar que los trabajadores tienen además más necesidades en familia, como la compra de vestido y calzado, entonces, hablar de un 12 por ciento me parece que es muy poco”.

El líder cetemista dijo que se espera dialogar con las 48 empresas que hasta el momento se tienen afiliadas a esta organización sindical, para solicitar mejores apoyos para los trabajadores, esto independiente del porcentaje que se defina a nivel nacional, ya que aseguró que se requiere un mejor pago a la mano de obra no solo de San Juan del Río sino a nivel nacional.

“Lo que estamos haciendo y lo he compartido desde hace varios años, es que tratamos siempre de buscar mejores apoyos con los empresarios, la realidad es que los aumentos al salario siempre son lo mismo, porcentajes que no ayudan, la inflación siempre supera el aumento salarial, entonces no podemos esperar a que haya un mejor incremento, siempre proponemos, pero al final, dan lo que quieren, por eso nuestra labor es dialogar con los empresarios y ahí es donde creo que hemos sacado mejores provechos y oportunidades para los trabajadores”.

Por lo anterior, reiteró que se buscará solicitar mejores prestaciones de ley para los representados, como algunos incentivos económicos por su desempeño, ya que de esta manera afirmó que se logra optimizar su labor de los 11 mil trabajadores afiliados.