Desconocen agricultores como bajará costo de tortilla

El presidente de Maiceros de San Juan del Río A.C., Felipe Ruiz Ramírez, dio a conocer que los agricultores del municipio desconocen el plan gubernamental que busca reducir el precio del kilogramo de tortillas para los próximos años, dado que no han tenido información al respecto.

Ruiz Ramírez dijo que los productores de maíz del municipio solo conocen este plan por los medios de comunicación, pues dijo que hasta el momento no se ha tenido mayor información por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que es la instancia que consideró, encargada de brindar más detalles de la estrategia del gobierno federal.

“No tenemos más información, a las agrupaciones no nos han dicho nada, no sabemos cuál sea el plan, dicen que verán como bajar el precio del kilogramo de la tortilla pero no nos han dicho nada a los que producimos el maíz, ya sea en poca cantidad o en mucha, en San Juan del Río y más municipios que no se olviden que hay mucha producción pero por la sequía no ha sido tan buena y que también recuerden que por la falta de apoyos del gobierno federal, también no ha sido buena”.

Felipe Ruiz refirió que el kilogramo de tortilla en el municipio sanjuanense comercializa en 24 pesos aproximadamente, por lo que dijo que el sector que integra se mantendrá al pendiente de las propuestas del gobierno federal, pues el anuncio hecho hace unos días por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que ha generado incertidumbre entre los productores de maíz.

El dirigente campesino dijo que lo ideal es que el costo se estabilice, ya que desde hace siete años comenzó a subir, de 18 pesos incrementó hasta alcanzar los 24 que hoy en la gran mayoría de las tortillerías se tiene.

Por lo anterior, Ruiz Ramírez reiteró que los integrantes de este sector estarán al tanto de la estrategia y acercamientos que se puedan generar con la Sader, pues refirió que en los últimos seis años no se contó con apoyo de esta dependencia, por lo que no descartó que siga la misma dinámica de distanciamiento entre la institución y los campesinos.