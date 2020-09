Disruptores | Aptoclick: El segundo aire del mercado inmobiliario

La compra de vivienda en un "remate bancario", explica Goffredo Rossi, había sido vista hasta hace poco como una forma "poco noble" de hacer negocios.

El proceso de desalojo de quienes no podían pagar su hipoteca, el pago forzoso de una sola exhibición y la rehabilitación del inmueble vendido le habían relegado a una capa muy particular del mercado inmobiliario.

Sin embargo, con la crisis del empleo que está acompañando a la pandemia –dice– este mercado ha observado un aumento en su demanda, y la proptech de Goffredo, Aptoclick, pretende ubicarse en el centro de este fenómeno.

"Definitivamente el remate bancario es un nuevo nicho de mercado, estamos rescatando por completo vivienda que estaba olvidada porque no se consideraba noble. La pregunta que le hago a la gente es por qué debería estar comprando una preventa más cara cuando podría tener una vivienda lista para usar, sobretodo en una época tan complicada como esta", dice Goffredo.

Aptoclick es una plataforma que acerca vivienda que se encuentra en procesos adjudicatarios –o remates bancarios, como se les conoce comúnmente– a personas que generalmente no tenían los recursos o el perfil para hacerse de ellos.

Mediante alianzas con empresas dedicadas a la recuperación de cartera de créditos hipotecarios vencidos, Aptoclick cuenta al momento con un portafolio de 700 viviendas en 10 entidades de la República para que elijan los usuarios.

El modelo financiero de la plataforma consiste en que los usuarios aporten un enganche de cinco o 10 por ciento del valor de la propiedad y a partir de ahí firmen un contrato de compromiso de compra. Esto da inicio a un proceso que toma entre seis y ocho meses que consiste en la posesión de la vivienda en litigio, desalojo y regularización del inmueble.

En esta etapa, el usuario decide si quiere recibir la vivienda rehabilitada o no, lo que consiste en arreglos o mejoras estéticas básicas en los inmuebles, como son resanar paredes, pintura, servicios óptimos de gas y luz, entre otros aspectos.

Una vez transcurrido el periodo de litigio y de rehabilitación, el usuario que adquiere el inmueble toma posesión de él, se muda, y empieza a pagar sin intereses el 25 por ciento del valor de la vivienda –más o menos, dependiendo del enganche otorgado por cada cliente– durante un periodo de 18 meses.

De esta manera, los usuarios están convirtiendo la renta mensual por la vivienda que están alquilando en los pagos para una propia.

"Lo que hacemos es que democratizamos la compra de vivienda para que sea accesible a todos, trasformamos la renta en un pago recurrente para que puedas pagar poco a poco la vivienda y ahorres miles de pesos".

Al final de los primeros 18 meses, el 75 por ciento restante del valor de la vivienda comienza a ser pagado a través de un crédito bancario o de una Sofome que desde un inicio fue preaprobado gracias a una precalificación que Aptocliclick realizó del sujeto.

Según cuenta Goffredo, los remates bancarios son más vistos como una inversión que como una opción para vivir, pues con frecuencia son acaparados por compradores con la suficiente liquidez para hacer el pago en una sola exhibición y ponerlas en renta.

La idea de Aptoclick es romper esta cadena al darle la oportunidad sobretodo a personas en el sector informal o sin la capacidad financiera suficiente de comprar una vivienda en perfectas condiciones a márgenes más accesibles a los actuales del mercado de preventa, con ahorros superiores a 30 por ciento.

"Quiero transformar esto para que la gente los vea como una inversión para poder vivir en ellos y generar mayor credibilidad. (El remate bancario) no ha tenido un mercadeo correcto y es por eso que venimos a hacer un restyling.

"Estamos convenciendo personas que querían comprar una entrega inmediata y te digo por qué, porque logramos atender a personas que pertenecen al mundo de los informales, los que en este momento no están siendo atendidos por los bancos".

VOGLIO UNA CASA

Goffredo es un especialista en marketing digital originario de Italia quien llegó a Panamá desde los 25 años, donde se dedicó a la creación de campañas orientadas a la generación de leads para clientes del ramo inmobiliario en Latinoamérica a través de su propia agencia The Wolf of Conversion.

Como parte de los colaboradores del simposio de real state y tecnología Proptech Latam, Goffredo Rossi conoció las últimas tendencias del mercado enfocadas en México, caracterizado por una alta tasa de informalidad de la fuerza laboral y sin posibilidad de acceso a algún crédito bancario, por lo que decidió hacer del país su base de lanzamiento para Aptoclick en enero de este año.

De acuerdo con datos oficiales, existen más de 73 millones de mexicanos que se encuentran excluidos del mercado formal de vivienda, en tanto que existen cinco millones de viviendas están abandonadas. Asimismo, según un sondeo del portal Vivanuncios, nueve de cada 10 mexicanos desean comprar una casa pero a 45 por ciento no le alcanza.

"Al inicio nuestro negocio era venderles los remates a los inversionistas pero vimos que había una oportunidad gigantesca en vendérselos a las personas comunes y corrientes y cambiamos el chip".

Según explica Goffredo, la pandemia le da mayores argumentos a Aptoclick en su razón de existir. Por una parte, desgraciadamente existen personas que a falta de una fuente fija de ingresos incurrirán en defaults de sus créditos hipotecarios, en anto que existirá mayor oferta de inmuebles adjudicados. Por otra parte las personas están buscando reducir los costos de los créditos hipotecarios tradicionales.

"Es triste y complicado decirlo pero los adjudicados por derechos litigiosos van a aumentar con esto el Covid. Se tienen que crear estructuras para desplazar este parque lo más rápido posible y una herramienta como Aptoclick es perfecta y en eso estamos convenciendo a empresas de recuperación de carteras.

"Se ha acercado muchísima gente con mucho volumen de demanda. Se necesita evangelización, pero definitivamente la gente está agarrando confianza al modelo porque está viendo detrás un producto muy transparente".

De acuerdo con estimaciones del portal Lamudi, en México se tenía previsto un crecimiento de cuatro por ciento durante el 2020 del mercado de compra y venta de inmuebles; sin embargo, a causa de la pandemia esta previsión se retrasará al menos hasta 2021. Aunque comparte estas previsiones, Goffredo se dice optimista del futuro del mercado inmobiliario. "Va a regresar la confianza acerca de las inversiones inmobiliarias, la gente va a volver a comprar porque lo estoy notando. Creo que van a surgir más oportunidades, más inversiones de negocio, y la gente va a querer aprovechar las tasas bajas que hay ahorita en el mercado".

Según estimaciones de Goffredo, el modelo de Aptoclick está tomando tracción y para 2021 espera que su portafolio de viviendas crezca a las cinco mil viviendas (600 por ciento más que el actual) en todos los estados de la República, así como su fuerza de asesores.

Los planes son ambiciosos. Según adelanta Goffredo, Aptoclick está en proceso de convertirse en una fintech con lo cual empezará ella misma a otorgar los créditos para saldar el 75 por ciento restante de los inmuebles comprados. Esto incidirá en tasas más bajas y aprobaciones crediticias para los usuarios.

Asimismo, se encuentran platicando con desarrolladores de vivienda con portafolios sin habitar y no necesariamente en procesos litigiosos para que ésta comience a encontrar dueño gracias a las facilidades otorgadas por Aptoclick.

Para esto, la startup arma una ronda de inversión con un objetivo de tres millones de pesos, por lo que la propuesta de Goffredo se mantiene optimista en cuanto a su futuro. "Nuestro foco es convertirnos en una fintech lo más rápido posible. Tenemos la ambición de convencer a los desarrolladores de que conversen con nosotros, ellos tienen una cartera de inmuebles inmensa que no ha sido entregada. Sentimos que ese es el futuro porque la gente ya no quiere pagar un crédito hipotecario tan alto. Estamos viendo cómo poco a poco podemos ir revolucionando el sector inmobiliario.

"Entramos con mucha fuerza al mercado y queremos hacer disrupción inmobiliaria mundial, aportar un granito de arena en este mundo donde hay un paradigma que es quien no tiene un buen buró de crédito no puede comprar una casa. Eso me parece sumamente injusto, hay que encontrar la forma de poderlo cambiar".

