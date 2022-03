El mercado musical global creció 18.5 % en 2021

El mercado mundial de música creció un récord del 18,5 % en 2021, impulsado por el "streaming" o emisión en continuo por internet, con Latinoamérica como "una de las regiones con más potencial", dijo este martes la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, en inglés).

La IFPI, que agrupa a las principales discográficas, presentó en el Soho Hotel londinense su Informe sobre Música Global 2022, que recoge los últimos datos de ventas y consumo de música grabada (no en directo) en el mundo.

Tras dedicar unas palabras de solidaridad a Ucrania, la consejera delegada, Frances Moore, reveló que los ingresos del sector en 2021, que ascendieron a 25.900 millones de dólares (unos 23.470 millones de euros), "son los mayores jamás registrados", con una expansión en todos los territorios y formatos, menos el de las descargas digitales.

Después de la zona de Oriente Medio y el Norte de África, que creció un 35 %, América Latina, impulsada por México y Brasil, fue la región con mayor aumento de las ganancias, con un 31,2 % más, del cual un 85,9 % se debió a la emisión en continuo.

"STREAMING" Y LATINOAMÉRICA, EN EXPANSIÓN

A nivel global, los ingresos por "streaming" mediante suscripción de pago aumentaron un significativo 21,9 %, hasta 12.300 millones de dólares (unos 11.148 millones de euros), con alrededor de 523 millones de usuarios contabilizados.

El volumen total por emisiones en continuo (que incluye tanto las de pago como las financiadas con publicidad) subió un 24,3 % hasta los 16.900 millones de dólares (unos 15.320 millones de euros), lo que supone el 65 % de los ingresos globales totales del sector musical.

Aparte de las imparables ganancias por "streaming", los formatos físicos se expandieron un 16,1 % en 2021; los derechos de actuación aportaron un 4 % más y la sincronización (uso de música en cine o publicidad) subió un 22 %, mientras que solo bajaron, un 10,7 %, las ventas mediante descargas digitales, indica el informe.

Por regiones, después de Oriente Medio y el Norte de África (35 %) y América Latina (31,2 %), lideraron en crecimiento Estados Unidos y Canadá (22 %); Asia (16,1 %); Europa, con un 15,4 % (espoleada por el Reino Unido, Alemania y Francia); África subsahariana (9,6 %) y Australasia (4,1 %).

Con una cuota en el mercado global del 3,9 %, los ingresos en Latinoamérica aumentaron por duodécimo año, aupados sobre todo por Brasil, que aumentó un 32 %, y México, con un 27,7 % más, revela el estudio.

Los mayores mercados son Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Alemania, Francia, China, Corea del sur, Canadá, Australia e Italia.

ARTISTAS Y DISCOGRÁFICAS

Los músicos más populares en 2021 fueron BTS, Taylor Swift, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, Seventeen y Olivia Rodrigo, según la IFPI.

"30", de Adele, fue el álbum más vendido en todos los formatos, incluido vinilo, mientras que el sencillo "Save Your Tears" de The Weeknd se impuso con 2.150 millones de emisiones en continuo, seguido de "Stay" de The kid Laroi/Justin Bieber (2.070 millones) y "Levitating" de Dua Lipa (1.880 millones).

Con la preponderancia de internet, las discográficas han tenido que reconsiderar su papel para seguir siendo relevantes, admitió Moore en la presentación.

"El mercado actual es más competitivo que nunca", pues se puede escuchar música "de muchas formas nuevas y diferentes" y "no hay barreras de entrada, cualquiera puede grabar una canción y difundirla en la red", constató.

Pero mientras que esto crea "enormes oportunidades para los artistas", también les es más difícil destacar, dado que cada día se cuelgan más de 60.000 temas en las plataformas digitales, dijo la directiva.

"Y aquí es donde tienen su papel las discográficas", opinó.

"Cuando los artistas se asocian con un sello, se benefician del apoyo de equipos globales de expertos hábiles y altamente receptivos, que se dedicarán a ayudarlos a lograr el éxito tanto creativo como comercial y a construir carreras a largo plazo", argumentó en el acto en Londres.

Moore señaló que las compañías discográficas deben trabajar para descubrir a artistas con arraigo local y seguir invirtiendo en tecnologías, que permitan "mejorar la experiencia" tanto de los artistas como de los consumidores.