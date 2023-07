Elon Musk considera reemplazar la marca del pájaro azul de Twitter

El dueño de Twitter, Elon Musk, insinuó el sábado por la noche que podría deshacerse del logotipo del pájaro azul de la red social, y pronto, optar por uno más atrevido basado en una "aplicación de todo" a la que ha aludido durante mucho tiempo llamada apenas "X".

"Pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros", expresó en la red cerca de la medianoche del sábado, dando a entender el fin de la asociación de la que deriva la misma palabra "tweet", el sonido emitido por esos animales en el canturreo.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

"Como esto, pero X", señaló el multimillonario dueño de la compañía aeroespacial SpaceX sobre una imagen del tradicional pájaro azul de Twitter sobre un fondo marmolado blanquinegro.

"Para encarnar las imperfecciones en nosotros, todo lo que nos hace únicos", respondió a su publicación.

Twitter, fundada en 2006, ha utilizado la marca de imagen alada desde sus inicios, cuando la compañía compró un símbolo de acciones de un pájaro azul claro por 15 dólares, según el sitio web de diseño Creative Bloq.

pic.twitter.com/IwcbqMnQtA — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

El fundador de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla, de 52 años, dijo anteriormente que su toma de control de Twitter el año pasado fue "un acelerador para crear X, la aplicación de todo", una referencia a la compañía X.com que fundó en 1999, una versión posterior de la cual se convirtió en PayPal.

Dicha aplicación aún podría funcionar como una plataforma de redes sociales y también incluir mensajería y pagos móviles.

"Si se difunde un logotipo X lo suficientemente bueno esta noche, lo haremos funcionar en todo el mundo mañana", dijo.

Se estima que Twitter tiene alrededor de 200 millones de usuarios activos diarios, pero ha sufrido repetidas fallas técnicas desde que el magnate compró la aplicación por 44 mil millones en 2022 y despidió a gran parte de su personal.

La matriz de la gigante de las redes sociales Facebook, Meta, lanzó a principios de este mes su propia plataforma basada en texto para rivalizar con Tweeter, llamada Threads, que tiene hasta 150 millones de usuarios, según algunas estimaciones.