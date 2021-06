En Banxico no hay decisiones políticas: Arturo Herrera

Si es ratificado por el Senado, Arturo Herrera se mudará a la oficina del gobernador del Banco de México (Banxico) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no tan cerca de Palacio Nacional, donde actualmente despacha como secretario de Hacienda y también reside el presidente Andrés Manuel López Obrador. La distancia, asegura, no sólo será física.

-Su nueva oficina estará también en un edificio histórico, muy bonito y alejado de Palacio Nacional. ¿Esta distancia física la veremos también en las decisiones que tome como gobernador del Banxico?

Finanzas Arturo Herrera dejará sus funciones dentro de un mes: SHCP

-He estado muchas veces justo en ese edificio (la sede del Banxico), participando en la Junta de Gobierno, conozco a todos sus miembros, personalmente, de hace años a todos ellos. Y soy muy consciente de la gran responsabilidad de tomar decisiones con un fundamento técnico y no político. Ese ha sido uno de los grandes avances en la forma de gestionar los bancos centrales en los últimos 20-25 años y eso es algo que hay que cuidar.

López Obrador anunció la víspera que Rogelio Ramírez de la O será propuesto como secretario de Hacienda en julio, cuando Herrera deje el cargo para sustituir a Alejandro Díaz de León al frente del Banxico en enero, si el Senado lo ratifica.

Horas después del anuncio, el aún responsable de las finanzas públicas se dice contento con el nombramiento y responde entusiasmado.

-Entonces ¿no va recibir órdenes ya desde Palacio Nacional?

-No, no, espero que de vez en cuando me inviten a comer porque no se come mal, y una vez que renuncie ya no me van a hacer caso… pero no, en lo absoluto. Lo que sí hay es una coordinación muy estrecha no con Presidencia de la República, pero sí entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. El Banco de México es por Ley el agente financiero de la Secretaría de Hacienda. Hay cosas que la gente no sabe, pero son extraordinariamente importantes a nivel operativo (…) Lo que sí espero que pase es seguir teniendo el trato y la operación muy constructiva que existe hoy y que agradezco a Alejandro Díaz de León.

-¿Está de acuerdo en que las reservas internacionales no se tocan?

-Sí, por supuesto, las reservas internacionales son uno de los instrumentos más importantes para defender la paridad del peso. Estoy viendo justo ahora en mi pantalla el tipo de cambio en 19.67. Hace un poco más de un año estuvimos en 25.3, un manejo responsable de la política monetaria y fiscal, más reservas plenas, es lo que nos garantiza una estabilidad en el tipo de cambio y en el nivel de precios.

Finanzas Propuesta de Herrera al frente Banxico da certidumbre y confianza : Coparmex

-En un ejercicio de autocrítica, ¿qué sí y qué no le gustó de su gestión?

-Lo primero que sí es que antes incluso de la entrada del Gobierno tuvimos que paliar una serie de contingencias muy importantes. Desde antes de la entrada empezamos a preparar la reestructura de los bonos del aeropuerto (de Texcoco), fue una operación muy grande, muy exitosa, muy compleja. Hicimos una operación unos meses después que permitió desapalancar a Pemex, levantar dinero nuevo para Pemex, una operación realizada en septiembre de 2019, por 20 mil millones de dólares, una de las operaciones más grandes que hubo en el mundo ese año, también muy compleja por sus características y muy bien recibida.

Qué me hubiera gustado hacer antes, hay diversas cosas que se quedaron en el tintero, pero la pandemia tomó prioridad sobre ello. Uno era aprovechar la inversión y el Tratado de Libre Comercio. Ahora ya en los últimos meses estamos acelerando las inversiones en los puertos, en las aduanas… pero la pandemia puso condiciones muy adversas para eso… Hay un cartón, un comic de Quino, donde Mafalda decía algo así como que 'lo urgente no deja tempo para lo importante…'. Con la pandemia nos pasó eso.

-¿No veremos un gobernador del Banxico incondicional?

-No, siempre he sido una gente con mucha independencia, con mucha autonomía, apegado a valores y a criterios. Pero además hay una razón por la que no debemos preocuparnos. A la gente se le fue, pero en el anuncio que hizo (el Presidente) hay una parte al final donde él me dice que hay una responsabilidad muy importante y él, (el Presidente) subraya el tema de la autonomía del Banco de México. El Presidente no hace las cosas al azar, esa parte es un mensaje para todos, como diciendo estoy consciente de que el Banco Central es autónomo y esa responsabilidad y esa autonomía le toca ahora a Arturo Herrera, así que yo creo que no va haber ningún problema en ese sentido.