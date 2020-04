¿Es posible ahorrar en cuarentena?

La crisis actual que vivimos en México por la pandemia del nuevo coronavirus no solo ha afectado nuestra salud física y mental, ya que nos ha obligado a adaptarnos a cambios drásticos para frenar los contagios.

En pocas semanas nos hemos visto obligados a quedarnos en casa para evitar salir a la calle lo menos posible, cortando nuestra rutina de un solo golpe y afectado nuestros bolsillos, ya que en muchos casos, algunos han visto reducidos sus ingresos mensuales y en otros los perdieron en su totalidad.

Sin embargo, aunque esta crisis nos ha tomado desprevenidos, es posible ponerle buena cara al mal tiempo. Si bien son muchas las personas que desafortunadamente perdieron su trabajo, la gran mayoría mantiene su empleo, gracias al trabajo a distancia (Home Office), y aunque pasar más tiempo en casa podría aumentar los gastos de los servicios, sí es posible ahorrar al reducir los gastos innecesarios, en pasajes y gasolina y Diario de Querétaro te dice cómo administrar tu dinero en estos días de crisis.

1. Pasajes, Gasolina y antojos

De entrada, has una relación de los gastos que venías haciendo al mes en pasajes y/o gasolina, antojitos y comidas en la calle y retíralo inmediatamente de tus ingresos para destinarlos a una cuenta de ahorro. Algunas tarjetas de débito cuentan en su aplicación con un fondo de emergencia que puedes configurar para transferir automáticamente la cantidad que asignes el día de cobro.

2. Visitas al Supermercado

Compra solo lo necesario en productos y cantidades para varias semanas a fin de que no tengas que estar saliendo de casa. Debes tomar en cuenta que algunos alimentos tienen fecha de caducidad y podrían echarse a perder si no son consumidos a tiempo, por ello, es recomendable realizar una lista de alimentos enlatados y verduras congeladas que duran más tiempo y alimentos que aporten defensas para combatir algún tipo de infección o padecimiento.

3. Servicios de Agua, luz y gas

Para evitar el incremento en los recibos mensuales de agua, luz y gas se pueden llevar a cabo ciertas acciones, que representarán un importante beneficio en la cartera y el medio ambiente. Evita usar lámparas o focos en áreas de la casa que no necesites, el uso de focos ahorradores o lámpares LED reducen entre 100 y 400 pesos mensuales el consumo de energía. Utiliza menos el microondas y procura realizar alguna actividad que evite que la televisión o la computadora esté prendida todo el día. Utiliza solo el agua necesaria, en estos días que se está en casa podrías cambiar los baños por las duchas para relajarte y evitar regar seguido el jardín y las plantas. Si es posible has comida para una semana y guárdala en topers dentro del refrigerador, ahorrarás una buena parte de gas.

4. Bebe agua, no refresco

Cambia el hábito de tomar refresco por el agua pura, además de ser más barata es más sana. También puedes optar por hacer la tradicional de limón o comprar alguna fruta como melón, guayaba, sandía o papaya que además de ser muy baratas, son más sanas para la salud.

5. Deja de fumar

¿Alguna vez te has hecho cuentas de lo que inviertes en la compra de cigarros? Seguramente si la hicieras te sorprendería saber la cantidad que gastas al mes y este momento puede ser el ideal para dejar de fumar y destinarlo al ahorro.

6. Moneditas olvidadas

Seguramente alguna vez has escuchado o en algún momento tus padres te dijeron a propósito de que no alcanza el dinero “¿Crees que tiro el dinero a la basura?” y curiosamente a menudo y por alguna razón que no sabemos, encontramos monedas tiradas en el piso o en algún lugar de nuestras casas, pues esas moneditas podrías guardarlas en un bote de plástico, así como el cambio que queda de alguna compra. Al término de la contingencia podrías haber ahorrado una buena cantidad.