Funerales en línea reúnen a miles en medio de pandemia

La demanda de funerales virtuales y videohomenajes va en aumento conforme la pandemia cobra vidas y las autoridades sanitarias imponen restricciones a los deudos de quienes fallecen por coronavirus.

A través de una computadora o dispositivos móviles como celulares o tabletas, familiares y amigos acompañan la ceremonia. Hay bastante demanda, hemos tenido sesiones a las que se han conectado desde 400 hasta cinco mil personas en un servicio, platica Alejandro Sosa, director de Operaciones de Grupo Gayosso.

El Lineamiento de Manejo General y Masivo de Cadáveres por Covid-19 en México emitido por el IMSS establece que los familiares no pueden tocar ni besar los cuerpos por el riesgo de contagio, el funeral se hace con el ataúd cerrado, con no más de 20 personas presentes y no puede durar más de cuatro horas.

Frente a las restricciones, Alejandro Sosa cuenta que para los funerales en línea Gayosso creó un sitio en la plataforma InMemori, se crea una liga de acceso con una clave, la cual puede ser compartida entre familiares y conocidos para que puedan acceder durante el tiempo que dure el servicio.

Como medida de seguridad, explicó el directivo, el portal solicita el nombre, correo electrónico y ubicación del usuario, además de que la empresa tiene control durante todo el proceso de los servidores y la plataforma.

El servicio está incluido en los paquetes con ataúd, la urna, velación y la gestoría y pago de derechos por levantamiento del acta de defunción ante el Registro Civil y permisos de cremación, entre otros. El costo, dice Sosa, va de 17 mil 900 a 77 mil 900 pesos.

La empresa funeraria J. García López ofrece como servicio adicional la producción de videos que se suben a la plataforma de YouTube. Los familiares y amigos pueden acceder mediante un código QR que contiene una liga personalizada.

El material se produce con clips de video y fotografías significativas de la persona fallecida, así como pensamientos de familiares y amigos, el cual se comparte a través de dispositivos móviles.

Manuel Ramírez, director general de J. García López, explica que sus salas de velación cuentan con WiFi gratuito para que los deudos presentes compartan el momento a través de videollamadas.

El directivo de la funeraria mexicana con 40 años en el mercado describe que la soledad en la que están los cuerpos es algo que no había visto. Las familias no pueden despedirse y eso tiene un fuerte impacto en los familiares.

“Hay que entender la complejidad del momento. Si una persona falleció en aislamiento y soledad en el hospital, vale la pena ofrecer a las familias la oportunidad de despedirse y evitar ese impacto psicológico tan grave que es no poderse despedir de un ser querido".

Ramírez comentó que en la Fase 2, en la funerarias de la empresa había velaciones por Covid-19 con un máximo de 20 personas en la sala de velación y con tres horas para que la familia hiciera su ritual de despedida.

Ahora con la Fase 3, los cuerpos están ingresando directamente a los crematorios y si la familia lo requiere se ponen las cenizas en una urna y se aplica el proceso sanitario para despedirse.

El 24 de marzo Funerarias J. García López atendió su primer servicio de Covid-19 y al 4 de mayo ya reporta 234. “Ayer amanecí con 47 servicios”, dice Manuel Ramírez.

Alejandro Sosa, de Grupo Gayosso refiere que debido a la pandemia se ha incrementado la demanda de sus servicios entre 30 y 50 por ciento, principalmente en el centro y norte del país, regiones en las que hay más defunciones según datos de la Secretaría de Salud.

A pesar de la demanda, ambas agencias aseguran tener capacidad de respuesta al contar con sus propios hornos crematorios, a diferencia de otras funerarias que deben recurrir a servicios de cremación de terceros.

"No estamos cremando cuerpos a tiempo completo, aunque sí ha habido un aumento a la demanda, pero no estamos saturados", dijo Alejandro Sosa.

Manuel Ramírez señala que J, García López tiene sus propios hornos, por lo que esos casos reportados en medios de información corresponden a funerarias informales que no cuentan con infraestructura y deben "hacer fila" en los hornos que maquilan cremaciones como el panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, o el panteón Dolores, en la Miguel Hidalgo.

Sosa destacó que pese al aumento en la demanda y los mayores costos que significa para la empresa la implementación de medidas de sanitización, como uso de equipos especiales, los gastos no se han trasladado a los clientes y se mantienen las mismas tarifas.

Con información de Galo Ramírez | El Sol de México