Get On Board: El talento ya es remoto

Para el emprendedor chileno Sergio Nouvel, toda empresa que esté buscando ser competitiva en tiempos de post-pandemia está cometiendo un peligroso error al regresar por fuerza a la oficina.

Y es que –dice–, luego de dos años de encierro y de la explosión del trabajo remoto, el talento siempre va a tener la opción de elegir si no le gustan las cosas.

"Todo empresario que quiera construir un buen equipo tiene que entender que la gente ya puede elegir. Las empresas con mejor cultura y con mejores propuestas de valor para los empleados, son las que hoy están ganando la guerra del talento", platica.

La plataforma que Sergio ha creado junto a su socio Jorge Rodríguez, Get On Board, se ha ido convirtiendo en un referente para que –como dice– los buenos empleos encuentren al buen talento en este nuevo contexto.

Get On Board es una plataforma de reclutamiento especialmente enfocado en startups y empresas tecnológicas para llevar de manera digital todos sus procesos de selección de talento.

Las empresas pagan una membresía que les da acceso al posteo de vacantes en áreas como diseño, programación, ciencia de datos, marketing, comercial o administración, mientras que cualquier profesional puede registrarse de manera gratuita y aplicar para ellas.

Según Sergio, a diferencia de un portal tradicional de empleo, el equipo de Get On Board hace una curaduría de plazas, asegurándose que sólo aquellas bien descritas, con sueldos atractivos y buenas oportunidades estén publicadas.

De acuerdo con datos de la empresa, el 20 por ciento de las vacantes que aplican para ser publicadas cuentan con algún problema, ya sea poca información, definiciones vagas, falta de transparencia o salarios demasiado bajos.

"Lo que nos frustraba cuando empezamos Get On Board es que la mayoría de los portales de empleo son tablones de avisos clasificados donde no hay ningún tipo de cuidado en la calidad del contenido.

"Sería fácil confundirnos con un portal de empleo más porque es lo que está inmediatamente visible, pero todos los empleos que aparecen los revisamos manualmente para asegurarnos que solamente haya de calidad y concordancia entre lo que están pidiendo y lo que ofrecen", explica.

Para Sergio, la gran mayoría de sitios de bolsas de trabajo están basados en la opacidad en la información: los sueldos no son especificados, las responsabilidades vagamente explicadas y a veces ni siquiera el empleador es nombrado.

Foto: Cortesía Pixabay

De acuerdo con él, esto es uno de los mayores valores agregados para los profesionales porque, en lugar de tener que bucear entre miles de ofertas de empleo poco atractivas, en la plataforma se concentra uno de los mejores semilleros de talento tecnológico en la región.

"El problema es que el mercado laboral de tecnología tiende a ser una industria bastante opaca, las agencias publican avisos de empleo anónimo, se guardan las listados de los candidatos y no los comparten con sus clientes.

"Eso ha perjudicado a la región completa porque los buenos empleos no tienen un lugar donde mostrarse".

Del otro lado, para las empresas Get On Board cuenta con un algoritmo que les hace recomendaciones de profesionales con base en sus CV y aplicaciones pasadas, y así hacer el mejor match posible.

Asimismo les facilita la creación de un portal propio de reclutamiento donde crean un perfil atractivo para los candidatos, reciben todas las postulaciones, las contestan y obtienen data.

"Soluciones para hacerle la vida más fácil a las empresas hay bastantes. En general, todas las soluciones de reclutamiento piensan en la empresa pero nadie en el candidato. El objetivo es justamente facilitar el match, que los buenos empleos se puedan encontrar con los buenos profesionales", dice Sergio.

Al momento en la plataforma están registrados 290 mil profesionales así como 9 mil empresas postulando vacantes al momento.

Entre los empleadores ofreciendo hoy plazas en México a través de Get On Board se encuentran nombres como Cornershop, Groupon, Falabella, Simpliroute, Platzi, Baubap, Talently o Shipit, entre otras miles.

"Quisimos aportar más transparencia, más información para que los profesionales puedan tomar mejores decisiones sobre cuál es la compañía para la cual quieren trabajar.

"Es una decisión muy importante y no se puede resolver de manera limitada. Necesitas un marketplace abierto y transparente donde las ofertas buenas y las buenas empresas, por pequeñas que sean, puedan brillar, tengan la oportunidad de mostrarse y de esa manera puedan atraer a los candidatos que quieren".

Foto: Cortesía Pixabay

ADIÓS A LAS OFICINAS

Sergio relata que Get On Board surgió de manera orgánica ante la ausencia de una plataforma donde se encontrase talento tecnológico de calidad.

Junto a su socio Jorge Rodríguez, Sergio trabajaba como diseñador de experiencias de usuario en la consultoría de negocios Continuum en la que asesoraba a empresas haciendo transformaciones digitales.

Según cuenta, las buenas empresas no tenían un espacio bien delimitado para postear vacantes. Asimismo encontrar talento especializado en tecnología era un problema.

"Nos dimos cuenta de que estábamos tocando un nervio y que había un interés importante en ese tiempo. Era un problema de toda Latinoamérica y que cada vez iba a ser más fuerte".

Así en 2012 los socios lanzaron Get On Board primero como una pequeña página de internet limitada a Chile y un año después está se expandió a Perú y Argentina. Para 2015 Colombia y México se sumaron a su radio de operaciones y más tarde Estados Unidos.

La tesis inicial de Jorge y Sergio fue diferenciarse de los múltiples sitios de empleo que –según ellos– sólo generan ruido en el mercado laboral al dar entrada a toda clase de propuestas, sin un filtro que se asegure de buenas pagas y oportunidades de crecimiento.

En 2019 Get On Board fue aceptada por la aceleradora global 500 Startups en su batch 26 en el que ampliaron sus redes de contacto justamente antes de la pandemia así como recibieron su primera inversión.

Con el tiempo Sergio se ha convertido en un speaker en temas de emprendimiento y desde 2018 es mentor de startups en la incubadora peruana UTEC Ventures.

“Creo que la peor manera de empezar una startup es decir ‘tengo ganas de hacer una startup’. Para mí es más valioso empezar por resolver cosas que creo que están mal hechas. Hay veces que las notas porque estás dentro de la industria y entiendes sus problemas, y otras que las ves precisamente porque estás afuera y no arrastras la inercia y las nociones preconcebidas” comentó Sergio en una entrevista del 2020 para la asociación chilena de empresas tecnológicas, MITI.

Foto: Cortesía Pixabay

Como era de esperarse la pandemia catapultó la propuesta de Get On Board.

Según explica Sergio en toda su historia Get On Board ha facilitado un millón de postulaciones para vacantes de las cuales la mitad ocurrieron sólo en 2021.

Mientras que el confinamiento aceleró la adopción digital de los consumidores, se incrementó la búsqueda de talento tecnológico por parte de empresas tradicionales que buscaron hacer el brinco a lo digital.

En consecuencia el teletrabajo sin importar la ubicación de los profesionales se convirtió en la norma con el fin de satisfacer esta nueva demanda.

México en particular –platica– se ubica ya en una coyuntura de "guerra de talento" entre las múltiples startups que han surgido en el último año, especialmente derivado de los "unicornios" que el país ha ido estrenando, tales como Kavak, Incode o Clara.

"No necesitas el mismo tipo de talento para empezar que para crecer. Ya hay un montón de unicornios hablando español que necesitan talento urgente y tienen bolsillos muy amplios para conseguirlo. Y lo van a buscar donde sea que esté".

De acuerdo con estimaciones de la firma de análisis de datos Pitchbook, el valor del venture capital depositado en Latinoamérica pasó desde los 4 mil 400 millones de dólares de 2020 a 14 mil 800 millones para al cierre de 2021, de los cuales aproximadamente un cuarto habría ido a parar a México.

Todo este nuevo dinero en manos de los startuperos latinoamericanos pasa a fuerza por la contratación de talento en múltiples áreas, no sólo de desarrollo, sino también de marketing y administración.

Para Sergio estas condiciones han creado un nuevo mercado regional de talento en Latinoamérica, que responde más a conveniencias como un mismo huso horario e idioma que a una cercanía geográfica, y el cual ya está compitiendo con los pools de talento tecnológico ubicados en Asia.

"La pandemia sólo ha acelerado el modelo. Las compañías ya sean de servicios, retail, finanzas, y educación cada vez más necesitan talento que quizá antes no tanto. Hoy lo buscan con urgencia, es una locura.

"Por el otro lado las startups y las empresas tecnológicas están apostando fuerte por crecer, saben que tienen que encontrar el talento donde sea que esté.

"Para cualquier empresa restringirse a sólo buscar candidatos cercanos a sus oficinas es algo que estratégicamente cada vez tiene menos sentido. Si realmente quieres construir buena tecnología, necesitas contar con la mejor gente y mucha de ella no necesariamente está en tu país".

Sergio se detiene a platicar sobre por qué obligar a los empleados a regresar a las oficinas es un error estratégico para cualquier empresa que busca ser competitiva hoy.

Foto: Cortesía Pixabay

Los últimos dos años demostraron a una importante parte de la fuerza laboral que podían cumplir con sus responsabilidades desde casa y al mismo tiempo equilibrarlas con la vida personal.

Para Sergio, con el regreso a la normalidad y la apertura de los centros de trabajo, las empresas tienen que reconocer esta realidad y ser flexibles. En su opinión, un esquema mixto en el que los trabajadores elijan en qué días y horarios visitan sus oficinas es el ideal.

De lo contrario las empresas se arriesgan a una fuga de talento que en el contexto altamente competitivo de la actualidad al cual no se pueden dar el lujo.

Por ejemplo en el caso de Get on Board antes de la pandemia un 20 por ciento de las ofertas de empleo eran remotas, mientras que hoy llegan al 60% por ciento. Adicionalmente, ese 60 por ciento se está llevando el 80 por ciento de las postulaciones, lo que demuestra la demanda por este tipo de contratos.

"La gran mayoría del talento no quiere volver a la oficina, la clave es la opción, no la obligación. Hay días que está lloviendo o sólo no te dan ganas de salir al tráfico. Las compañías hoy necesitamos tener clarísimo que el talento puede elegir, y si tiene opciones va a elegir más flexibilidad siempre, quizá incluso más que un salario mayor".

De esta manera Get On Board se encuentra en medio de una ronda de inversión con la cual busca capitalizar todas estas tendencias. El objetivo para este año –dice– es llegar al millón de profesionales registrados y alcanzar las tres millones de postulaciones, con lo que triplicaría su tamaño.

"La búsqueda de talento siempre han sido local, siempre ha sido visto como asunto nacional. Nosotros desde el principio hemos dicho que esto es un mercado latinoamericano. Como región necesitamos tener un mercado unificado de empleos y de talento.

"Trabajar remoto y ofrecer empleos pensados así se convierte en un imperativo y plataformas como Get On Board justamente te facilitan en el poder encontrar ese pool de talento".

