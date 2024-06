Guacamole sale carísimo

El precio del aguacate en el mercado está alcanzando los 68 pesos, costo que ha alertado a las amas de casa, peor también a los vendedores por temor a que haya mermas en los próximos días a causa de este aumento, ya que, hace como un mes estaba en los 40 pesos.

Al sostener un acercamiento con quienes acuden a comprar a las fruterías de la zona centro de San Juan del Río, mencionaron que, ahora sale muy caro hacer un guacamole, ya que no solo el aguacate subió su valor, sino que, el chile serrano está por las nubes, puesto que cuesta 45 pesos el kilogramo.

Ana Delia Rodríguez, mencionó que, anteriormente era una salida fácil hacer una salsa de guacamole para la hora de la comida, pero que desde hace unas semanas, esto es prácticamente un lujo por el valor en las tiendas, además de que dijo que hay una competencia desleal de estos productos en las tiendas de autoservicio.

“La realidad es que, antes me llevaba tres aguacates y con eso se hacia la salsa para los cuatro integrantes de la familia, pero ahora son más de 45 pesos, tan solo una pieza me la dan 22 pesos, no sé si es porque lo traen de alguna zona donde también mucha sequía, pero ya no alcanza”.

Siguiendo con el tema de los aguacates, al cuestionar a las conocidas como marchantas por las calles de la ciudad, mencionaron que el montón de seis aguacates esta en 50 pesos y que no son muy grandes debido a la poca agua que tiene, aunque aseguraron que son muy sabrosos en este tiempo.

Agregó que, lo mismo pasa con el chile jalapeño, el cual tiene un valor en el mercado que va por en cima de los 42 pesos, aunque los comerciantes dicen que esto aun se va elevar porque hay partes de donde los traes y aseguran que no ha llovido y eso está encareciendo los productos.