Jack Garzón enseña a invertir en la tendencia de las criptomonedas

El tema del bitcoin es algo que poco a poco ha ido ganando terreno, al grado que cada vez son más las personas que se interesan por conocer sus ventajas y han decidido invertir, sin embargo, en la actualidad existe tanta información que a veces puede llegar a ser complicado encontrar la mejor guía para trocar de manera correcta, por ende, el empresario e inversionista Jack Garzón dueño de una de las agencias de marketing digital más exitosas como lo es Street Marketing, CEO de la academia cripto “Entendiendo Bitcoin” y también de la agencia de asesorías en criptojuegos “Los cripto games” ha creado el curso “Entendiendo El Criptomundo: Las 6 áreas de oportunidad para monetizar” ideal para todo aquel que quiera mejorar sus ingresos.

“Tomar un curso para comprender el mundo de las criptomonedas te hace el camino más rápido, cualquiera puede aprender por su cuenta leyendo mucho o viendo videos, pero tomar mi curso te permite ahorrar bastante tiempo, sobre todo porque te filtra mucha información errada y malintencionada que existe en internet.

Foto: Cortesía | Jack Garzón

Ahora, por el auge que han tenido las criptos, hay mucha gente especulando sin tener conocimiento. Y esa es la fórmula perfecta del fracaso en el mundo de las inversiones”, declaró.

En la actualidad el tema de las criptomonedas es un movimiento de descentralización del dinero en el que cada vez más se involucran personas del mundo financiero por lo que es fundamental investigar para poder ser parte de él.

“Es una manera de que tu dinero se mueva mientras uno se encarga de trabajar activamente en otras cosas, son maneras pasivas de crecer tu patrimonio, y es la fórmula que siguen los millonarios del mundo.

Como toda inversión tienen sus riesgos, pero la ventaja es que, al ser una industria nueva, permite tomar posiciones en una fase temprana, y eso puede generar ganancias exponenciales si se invierte en bitcoin y ethereum que son realmente las únicas criptomonedas sólidas (de las 20 mil que existen)”, mencionó.

Desde el 2016 Jack Garzón se inició en la minería del bitcoin, cuando apenas se escuchaba algo relacionado con el tema, posteriormente la criptomoneda se disparó desde los 800 hasta los 20 mil dólares, por lo que Jack decidió a generar contenido primero de forma gratuita, después monetizando hasta tener una academia online “Entendiendo Bitcoin” por la que han pasado más de 12 mil personas.

“He impactado a más de 100 mil personas que han entrado al mundo cripto por mis videos, y más de 12 mil han decidido profundizar y capacitarse formalmente conmigo.

No doy señales de trading, ni recomendaciones de proyectos de baja capitalización, sólo muestro la realidad explicada con palabras fáciles y digeribles para cualquier persona no experta y eso es lo que ha hecho que mucha gente me vea como referencia en el sector".

HACER DINERO COMO EMPRESARIO NO COMO TRADER

El 95% de los traders pierden dinero. "Lo mejor es hacer dinero con tu emprendimiento y ese dinero que ganas en tus negocios naturales irlo colocando sabiamente en inversiones a largo plazo. Entender que no se trata de apostar, sino de proyectar basado en hechos y fundamentos concretos. Mantenerse al día con las tendencias del mundo y saber proyectar lo que ocurrirá en unos años y entrar antes de que sea tan obvio para la masa general”, finalizó.

