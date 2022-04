Suben acciones de Twitter en Wall Street

Las acciones de Twitter subían casi un 4% el lunes en las primeras operaciones en Wall Street, luego que varios medios de comunicación estadounidenses informaron de que la red social está a punto de aceptar la oferta de compra por parte de Elon Musk.

Según varios medios, como The New York Times, The Wall Street Journal y la CNBC, Twitter podría anunciar su adquisición por parte del jefe de Tesla, que propuso a mediados de abril comprar todo el grupo por 54,20 dólares la acción y retirar la plataforma de la Bolsa de Nueva York.

Si la oferta se acepta tal cual, valoraría a Twitter en 43.000 millones de dólares, frente a los 38.500 millones de dólares actuales.

Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46.500 millones de dólares para realizar la compra.

También consideró la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al consejo de administración.

Según la prensa, el consejo de administración de Twitter se reunió el domingo para revisar la propuesta del multimillonario.

En un principio, el consejo de administración se había mostrado reacio, considerando usar una cláusula denominada "píldora venenosa" para dificultar la adquisición.

Esa cláusula establece que si un accionista alcanza más del 15% del capital de Twitter, el consejo se reserva el derecho de vender las acciones a todos los demás accionistas. Musk posee actualmente algo más del 9% del capital de la red social.

Con más de 82 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones.

Musk prometió transformar la red social para convertirla en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo", sin detallar los cambios que pensaba aplicar.