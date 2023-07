México invertirá 36.8 mdp para exploración de litio

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alrededor de 36.8 millones de pesos para realizar nuevas exploraciones de yacimientos de litio en al menos 20 localidades del país, al igual que propondrá dos áreas de investigación.

De acuerdo con un proyecto inscrito en la Cartera de Inversión con clave 2310LAU0001, el SGM destacó que hasta ahora hay información insuficiente sobre el litio, un mineral que sirve como materia prima para la elaboración de aviones o baterías de vehículos eléctricos, por lo que es necesario contar con datos que permitan aprovechar su uso a nivel nacional.

“En México no se produce litio, no obstante, la importancia estratégica de este metal en el corto y mediano plazo lo convierte en un elemento crítico a nivel mundial, por lo que el país puede aprovechar no solo la proveeduría del insumo mineral, sino su aprovechamiento industrial”, precisó la institución.

Esta semana el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Jaime Gutiérrez, aseguró que desde dicho organismo privado no se ha encontrado evidencia de yacimientos explotables y rentables de litio en el país.

“Lo hemos platicado con las autoridades en Sonora, con las autoridades del SGM y no tenemos todavía ningún conocimiento de yacimientos económicamente aprovechables", dijo Gutiérrez.

Para que la extracción de Litio en Sonora sea factible económicamente podrían pasar varios años, debido a las investigaciones e inversiones que se tienen que hacer en el tema, explicó Eduardo Portugal Prada, expresidente de la Asociación de Mineros de Sonora (Amsac).

En entrevista para El Sol de Hermosillo, explicó que el litio que está en el yacimiento de Bacadéhuachi se encuentra en arcilla, lo cual hace que su extracción sea más compleja.

“Para llegar a ser un proyecto necesitas invertir mucho dinero y durante muchos años, de cinco hasta 15 años, no porque tienes una concesión o sabes que abajo del subsuelo hay litio ya la hiciste, tienen que pasar muchas cosas”, dijo.

Portugal Prada explicó que el litio que existe en el mundo se encuentra en tres formas: en salmuera, en roca y en arcilla, siendo esta última la más compleja, debido a que se tiene que hacer toda una investigación de metalurgia para encontrar el método adecuado para la correcta extracción del mineral.

“En el caso de Bacadéhuachi, está en arcilla. Entonces, todavía no hay una metalurgia ya probada, sino que se están haciendo experimentos para poder hacer la separación del carbonato de litio de la arcilla, y vale cinco veces más que si fuera en salmuera, que es como está normalmente casi en todo el mundo”, detalló.

El expresidente de Amsac apuntó que, con el descubrimiento de yacimientos de litio, México ha logrado colocarse entre los países que pueden hacer explotación del mineral, sin embargo, la cantidad que se tiene del mismo no es tan significativa como en otros países, por lo que posiblemente será un proyecto a largo plazo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos refiere que México está entre los 10 países con la mayor reserva de litio, al acumular cerca de 1.7 millones de toneladas de este material. De los recursos que solicitó el SGM, cerca del 81 por ciento se destinarán sólo para tareas de exploración. El resto del dinero será empleado para centros experimentales, tecnologías de información, y actividades geomáticas, aquellas destinadas a la investigación, análisis de datos, entre otro material geográfico.

El SGM agregó que actualmente no existen instancias de investigación con la experiencia y capacidad de tal institución para cumplir los objetivos de la exploración de yacimientos de litio.

“Cualquier trabajo con deficiencias en la determinación de entornos geológicos favorables, de muestreo, análisis o de interpretación, implicaría no contar con la información completa y requerida”, justificó la oficina.

A finales de 2021, el SGM inscribió un proyecto para la exploración de los primeros yacimientos de litio. En aquel momento solicitó 55.2 millones de pesos a la SHCP, que serían invertidos entre ese año y 2022, al tiempo que justificó que esta actividad serviría para confirmar que el mineral era económicamente viable de obtener.

Según el SGM, al cierre de 2022 se identificaron 20 localidades prospectivas, la mayoría de ellas en Sonora. Además, se espera analizar cuatro blancos de exploración en los próximos meses, que serán independientes a los descritos en el nuevo proyecto de inversión.

Durante el año pasado también se modificó la Ley Minera para declarar de “utilidad pública” el litio, con lo cual no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia.

Igualmente, con estas modificaciones se estableció que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través de un organismo público, al cual se denominó LitioMx.