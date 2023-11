Mujeres aportan 2.6 veces más valor que hombres en el trabajo no remunerado

Al cierre de 2022, el trabajo no remunerado y las labores de cuidado en México representó 24.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. Destaca que la mayor contribución (72 por ciento) de ambas actividades es realizada por mujeres.

El trabajo no remunerado en México tiene un valor económico de 7.2 billones de pesos, y en donde las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres, reveló la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, la cual es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el documento se detalla que cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalente a 77 mil 192 pesos anuales y en hombre fue 31 mil 844 pesos.

Si bien la participación del trabajo no remunerado doméstico y de cuidado de los hogares respecto al PIB descendió de 24.7 a 24.3 por ciento de 2021 a 2022, el porcentaje se mantuvo elevado frente a 2019, cuando era de 21.7 por ciento, previo a la pandemia de Covid-19.

La población que realizó trabajo no remunerado de los hogares se compuso en 52.8 por ciento por mujeres y en 47.2 por ciento por hombres. Prácticamente el porcentaje fue similar entre sexos, el volumen de horas y el valor económico que las mujeres aportaron fue casi tres cuartas partes del total de ambos indicadores.

Cifras en menores de edad

En 2022, el valor de las labores domésticas y de cuidados no remunerados que realizaron las y los menores de entre 5 y 11 años equivalió a 0.3 por ciento del PIB nacional. Del total, 54.3 por ciento lo aportaron las niñas y 45.7 por ciento, los niños.

Respecto a las horas que, en promedio, cada persona empleó en la producción de bienes para autoconsumo en 2022, los hombres destinaron 8.0 y las mujeres, 6.1.

Cada niña entre 5 y 11 años destinó, en promedio, 4.8 horas a la semana a las labores domésticas y de cuidados del hogar. Los niños colaboraron con 4.1 horas.