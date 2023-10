Paros técnicos en Querétaro por huelgas en EU

Las micro y pequeñas industrias en Querétaro iniciarán con paros técnicos la próxima semana debido a la huelga que mantienen en las plantas armadoras de General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos, indicó el presidente de AMIQRO, José Luis Cámara.

“Ya hacer paros técnicos, dar vacaciones a la gente, combinar permisos para que se queden en sus casas y después sean pagados con tiempos extras, en cuanto se reactive la actividad o definitivamente en el peor de los casos, que no es recomendable, empezar a generar despidos”, puntualizó.

Precisó que en las dos semanas anteriores las empresas habían trabajado para que hubiera inventario en sus bodegas, pero ya agotaron estos espacios.

“Evidentemente va a generar un problema de paros técnicos en las industrias porque ya se multiplica la problemática de dónde guardar los stocks de las piezas, efectivamente ya están programados paros para esta misma semana en dos plantas importantes que a nivel de rama en la cadena productiva todavía no se había visto afectación económica”, subrayó.

Subrayó que consideran los paros técnicos debido a que la huelga ya lleva tres semanas, y ya se amplió a otras dos plantas de las armadoras, por lo que no habrá producción en las industrias.

“Internamente no se había dejado de producir, no se han mandado (exportado), pero esa parte es la que ya complica porque ya no hay donde guardar lo que se está produciendo de reposición de inventarios”, subrayó.

Enfatizó que ante este escenario, los empresarios “soportarán” la nómina, para no hacer despidos, esto mediante convenios para que tomen vacaciones o disminución de salarios.

Indicó que las empresas de Amiqro producen resortes, inyección de plástico, y metal-mecánica que surten a T2 y T3 del sector automotriz, por lo que con afectación directa por esta huelga son 14 empresas.

“Eso ya será una negociación que haga cada empresa con su gremio de trabajadores, pero definitivamente ya habrá una situación de ya no producir, y entonces ya veremos la situación económica”, puntualizó.

Aunque, afirmó que las pérdidas hasta el momento por estas huelgas no serán significativas ante los 90 mil millones de dólares que produce el sector automotriz en México.

Recalcó que la Industria Nacional de Autopartes ha reportado pérdidas semanales en las exportaciones en todo el país de entre 70 y 80 millones de dólares a causa de esta huelga, y con el aumento de plantas a esta huelga la cifra incrementará hasta 130 millones de dólares.

Mencionó que algunos empresarios han trabajado más para las otras empresas automotrices de las que son proveedores y que no están en huelga.

“Si tenemos forma de adecuar las plantas para fabricar hacia otros modelos de las mismas marcas pero que sí están funcionado, que de alguna manera tratan de compensar el desabasto para la venta ya de productos terminados”, subrayó.

AFECTACIONES A TRABAJADORES

Cabe señalar que en seis empresas del sector automotriz en Querétaro ya se firmaron convenios para disminuir al 80% del salario a los trabajadores por un mes o hasta que termine la huelga; mientras que algunos han optado por tomar vacaciones.

HUELGA

La huelga del sindicato United Auto Workers estalló desde el 14 de septiembre en las plantas armadoras de General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos, ya que los trabajadores solicitan un aumento del 40% en los salarios, mejorar condiciones laborales y más días de descanso.

Sin embargo, la semana pasada se sumaron los Centro de Distribución de las empresas General Motors y Ford. Y el viernes 29 de septiembre se sumaron dos plantas de esas mismas empresas a la huelga.