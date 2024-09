Precios de viviendas aumentan hasta 12%

Los precios de viviendas en el estado de Querétaro aumentan de manera anual en hasta 12 por ciento, siendo los municipios de la Zona Metropolitana y San Juan del Río, donde hay mayor detonación de desarrollos inmobiliarios, señaló el coordinador de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) región ocho en Querétaro, Aldo Iván Rodríguez González.

Detalló que este porcentaje de incremento en los precios de los inmuebles habitacionales, ha sido una constante en los últimos años dentro de la entidad. Además, agregó que los dos municipios que presentan mayor crecimiento en cuanto a desarrollos inmobiliarios son El Marqués y San Juan del Río, esto debido a su vocación industrial, la cual genera la llegada de nuevas familias.

“Querétaro siempre ha sido constante en su plusvalía en el tema habitacional, que va sobre un 11 o 12 por ciento (…). El Marqués, todo lo tenemos visto como un municipio industrial, están llegando desarrollos nuevos y sabemos que hay negociaciones de tierra para tener vivienda. Entonces, ellos están creciendo mucho en esa parte. San Juan del Río también es una zona donde se está desarrollando bien”, comentó.

Detalló que en el municipio de San Juan del Río los desarrollos inmobiliarios están detonando en las zonas sur y oriente, precisando que en cada uno de estos sectores se edifican viviendas para atender las necesidades de algunos estratos de la población. Dijo que los inmuebles que mayormente se construyen van del nivel medio, hasta alto y residencial.

En ese sentido, reiteró que en la demarcación sanjuanense, y en la entidad en general, existe un déficit de vivienda de interés social, pese a que hay un mercado amplio que está en busca de inmuebles catalogados dentro de este rango. Mencionó que este tipo de este tipo de casas-habitación va de 700 mil a un millón 200 mil pesos.

“San Juan del Río sigue, y ya desde hace algunos años, en un limbo de vivienda de interés social que va de los 700 mil al millón 200 mil, y ya casi no hay vivienda de este tipo. Tenemos de 800 mil para arriba, por ahí tenemos este déficit (…). No nada más en el municipio, en todo el estado no hay ya vivienda de interés social y hay muchos clientes por colocar, pero no hay esta oferta”, manifestó.

De acuerdo con el Vicepresidente Ejecutivo Nacional de la AMPI, Karim Oviedo Ramírez, se estima que en México existe un déficit de 20 millones de viviendas, de las cuales su gran mayoría pertenece al nivel de interés social.