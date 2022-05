Quartux: Suben el switch a la industria

La mayoría de las grandes empresas en México no saben por qué pagan tanto por su consumo eléctrico, explica el emprendedor Alejandro Fajer. Las tarifas suben y bajan cada hora en lo que parece ser un capricho de la CFE, mientras que no se dan cuenta de que sus focos viejos están lejos de representarles ahorros.

"Te podría decir que las empresas por lo general no entienden de dónde vienen sus costos en energía. Por ende no saben cómo ser más eficientes. Para ellos siempre ha sido como una caja negra, casi casi un impuesto. No lo entienden porque no es su negocio".

Es por esto que Alejandro, un joven ingeniero mexicano, ha fundado y operado desde hace cuatro años una exitosa empresa que busca salvarle a la industria nacional del dolor de pagar largas cuentas que podrían ser menores.

Quartux es una empresa que diseña, instala y opera sistemas de almacenamiento de energía o baterías industriales de litio.

Según explica Alejandro, el modelo de Quartux está basado en la curva de consumo y generación de energía eléctrica y en el cual la CFE basa sus cobros.

Primero, durante los horarios de menor costo eléctrico los sistemas de Quartux cargan las baterías. Así, en los horarios de mayores tarifas que son los de mayor consumo, de 18 a 22 horas, la energía almacenada es utilizada por las empresas.

La diferencia en el costo de la energía entre horarios puede ser de hasta seis veces.

"La CFE en ciertos horarios cobra más cara la energía eléctrica, así que lo que hacemos es ir con industriales que tienen un gran consumo eléctrico, modificamos su perfil energético de consumo cargando energía cuando es barata y descargándola cuando es cara".

Un proyecto promedio de Quartux es de alrededor de 500 kilovatios-hora con un costo desde los 100 mil hasta 400 mil dólares de inversión, mismos que son recuperados en un periodo de 2 a 5 años con una vida útil de 15 años.

Las instalaciones de Quartux consisten en racks con módulos de baterías hechos a la medida para las necesidades energéticas de cada empresa y su conexión con la red eléctrica.

"Con todo el desarrollo que se ha hecho para los coches eléctricos, las baterías son lo más compactas posibles, no se requiere mucho espacio. Son sistemas que pueden ir dentro de subestaciones, a la intemperie, en techos. Entonces se vuelve muy sencilla la instalación sin ser intrusiva con el sistema eléctrico".

El modelo representa beneficios en varias áreas, según explica.

Se estima que la implementación de los sistemas de Quartux puede representar ahorros por hasta 40 por ciento en el recibo de la luz para las empresas. Sólo el consumo eléctrico ocupa un tercio de los costos totales en industrias intensivas en energía, como la minería o la manufactura.

Asimismo se ayuda al desahogo de la red eléctrica nacional, pues la industria consume el 75 por ciento del abasto eléctrico del país.

Por ejemplo, de acuerdo con datos de la CFE para el cierre del 2021, ese año se generaron 206 mil 542 GWh de consumo de energía eléctrica en el país de los cuales 105 mil 595 GWh fueron en el sector de mediana y gran industria.

Además, se estima que en México cada año la demanda por energía eléctrica se incrementa 3 por ciento. Los sistemas de Quartux también funcionan como respaldos instantáneos en caso de apagones.

"Estamos dejando de jalar energía cuando es el momento más crítico, que es cuando todos prenden sus luces y la redes de transmisiones tienen su capacidad topada. Eliminando a estos grandes consumidores reducimos los apagones.

"La energía en esos horarios es cara porque a la CFE le cuesta mucho estarla generando. Si se deja de consumir en ese tiempo es un beneficio que estás trayendo a la red".

Por último, esta tecnología es la puerta de entrada para que la industria incursione en el uso de energías renovables, ya que la tecnología de baterías puede ser acompañada por celdas solares, mismas que Quartux instala.

La operación de dicho sistema corre por cuenta de un software propietario de Quartux el cual establece cuándo se sube o baja el interruptor para la carga y descarga.

"Nuestro negocio es operar sistemas, no la reventa de baterías. El software le dice a la batería cómo cargarse y descargarse dependiendo el perfil de consumo y el suministro en cada zona del país. Ese es el gran diferenciador, le ponemos un conductor al coche que le dice cuándo acelerar dependiendo la situación".

Lateralmente al diseño, instalación y operación de estos sistemas de almacenaje, Quartux realiza un trabajo, por así decirlo, de auditoría y consultoría energética.

Analiza el consumo energético de sus clientes y hace recomendaciones para hacer más eficientes sus procesos; desde cambiar luminarias hasta modernizar maquinaria obsoleta.

Es por esto que Quartux se asume como una empresa tecnológica en soluciones de almacenamiento de energía de origen mexicano que va aportando valor en varias áreas, no como un simple revendedor de baterías.

"Por eso también hemos migrado mucho al negocio de ser consultores energéticos. Ya estamos dentro de la cocina, tenemos acceso a toda su información y con base en ello desarrollamos inteligencia".

Y SE HIZO LA LUZ

Alejandro Fajer es un ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana quien complementó sus estudios en Harvard y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.

Según explica, durante su estancia en Zurich la Reforma Energética de 2014 fue aprobada, lo que permitió una apertura del mercado eléctrico. En este contexto se especializó en la creación de software de control inteligente para el monitoreo de sistemas de almacenamiento energético.

"En el nuevo mercado veíamos que había precios muy altos en ciertos horarios, entonces vimos una gran área de oportunidad de pivotar nuestro software de operación hacia un perfil industrial".

Así, en 2018 Quartux salió al mercado mediante el apoyo de inversionistas ángeles y fondos propios.

Según refiere, no fue complicado hacerse de clientes corporativos una vez que la voz se fue corriendo de los beneficios del modelo.

Alejandro no está autorizado a decir sus nombres pero asegura que Quartux sirve a algunos de los principales jugadores del país en industrias como la textil, farmacéutica, hoteles, supermercados, centros comerciales, plantas de manufactura y aeropuertos en más de diez estados de la República.

Según explica, una tecnología así es posible gracias al acelerado desarrollo en la industria de las baterías de litio con el ascenso de los autos eléctricos.

Sólo en los últimos diez años el costo de una batería como las que se utilizan en los sistemas de Quartux se ha reducido en 75 por ciento. Asimismo su vida útil actual llega a los 20 años con una capacidad de retención también del 75 por ciento.

Sin embargo, explica que los retrasos globales en la cadena de suministro han desacelerado los planes de la empresa, especialmente el mercado de baterías de litio proveniente de China, país de donde salen el 95 por ciento.

Un pedido en estos momentos puede tardar entre tres y cuatros semanas en llegar, cuando antes de la pandemia eran semanas, platica. Asimismo, el empresario estima que el litio se ha encarecido hasta 400 por ciento en los últimos tres meses.

"La demanda de baterías es muy alta y eso obviamente afecta el costo de los proveedores. Ese es un costo que traspasamos desafortunadamente al cliente, pero al mismo tiempo está subiendo el costo de la tarifa eléctrica. Entonces el balance está creciendo".

Es por esta volatilidad que el modelo Quartux no está necesariamente vinculado a las baterías de litio. Según refiere Alejandro, en el mundo se están desarrollando otras tecnologías de almacenamiento de energía que podrían ser utilizadas en un futuro, tales como las basadas en el hidrógeno o el vanadio.

Para el emprendedor, el valor agregado de Quartux está en el diseño y la operación de sistemas energéticos, sean cuales sean.

"El concepto detrás de las baterías de litio creo que es el no se va a ir nunca, que es el de tú poder almacenar energía y consumirla cuando deseas. Creo que de hecho por otros 20 años más vamos a seguir siendo la tecnología más dominante con el litio, pero sí en un futuro creo que van a haber diferentes".

De esta manera es que Alejandro ve que "sin duda" México tiene el potencial de convertirse en uno de los principales proveedores a nivel global al contar con uno de los yacimientos más grandes y por su vecindad con el mayor consumidor de baterías, EU.

"Sólo hace falta la inversión para la extracción y producción".

Por lo pronto Alejandro refiere que la saturación de las líneas logísticas globales les dificulta un expansión acelerada, sin embargo una vez que estas se resuelvan está en su interés el buscar inversión.

Hacia el largo plazo Quartux pretende fortalecer su división doméstica donde ya cuenta con proyectos de instalación de baterías y celdas solares propias para zonas de apagones recurrentes-

Sin embargo el mercado principal permanece en la industrial nacional con posibilidad de salir a otros países.

"Estamos reinvirtiendo todos los ingresos de la empresa y está siendo suficiente para tener el crecimiento que esperamos. Estamos viendo diferentes mercados para expandirnos en Latinoamérica, nuestra ventaja es la presencia local y el diferenciador es el software local.

"Son alrededor de 120 mil usuarios industriales en México y ahorita tenemos menos del 1% capturado. El potencial aquí es enorme".

