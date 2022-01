¿Quién es Javier Garza Calderón, el empresario interesado en comprar Banamex?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Javier Garza Calderón le dijo que él y un grupo de inversionistas estaban interesados en comprar el Banco Nacional de México (Banamex).

“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas reunirse para comprar el banco”, dijo el mandatario en un video difundido en redes sociales.

Javier Garza Calderón forma parte de la cuarta generación de la familia Garza, conocida en Monterrey, Nuevo León, por ser la fundadora de Cervecería Cuauhtémoc.

Actualmente, Garza Calderón es fundador y representante de un grupo empresarial que apoyan la actual administración del presidente López Obrador y que se hace llamar “Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional” (E4T).

“La asociación E4T en colaboración y coordinación con el nuevo Gobierno Federal debe ser fundamental para acordar iniciativas que mejoren las condiciones de crecimiento y desarrollo de las micro, pequeños y medianas empresas del país”, resalta el sitio web del organismo.

Garza Calderón también es fundador de la compañía Grupo Domos, que en la década de los 90 adquirió Telefónica Cubana y fue acusada por Estados Unidos por presunta violación de leyes comerciales.

Esta compra incluyó inversiones por 706 millones de dólares y contó con la presencia del líder cubano Fidel Castro y el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente esta empresa evolucionó y pasó a llamarse ONEO MX, donde ofrece servicios en materia de infraestructura, medio ambiente, energía, desarrollo inmobiliario e industrial, entre otros rubros.

Además, Javier Garza Calderón es fundador del Patronato Prosur ABP, una asociación de beneficencia privada, cuyo propósito principal es la generación de microempresarios rurales.

El presidente López Obrador celebró que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y Banco Azteca, haya alzado la mano para comprar Banamex.

“Él tiene ya banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, dueño de Inbursa, de Carlos Hank González, de Banorte y de otros”, aseguró el mandatario.

López Obrador manifestó su deseo para que Banamex sea comprado por algún empresario o banquero de México, pues es un banco “que era de mexicanos” y posteriormente se privatizó.

Añadió que la venta de Citibanamex será positiva para las finanzas públicas, pues con ella se tendrían que pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“(En 2001) debieron pagar como tres mil millones de dólares en impuestos, pero no nos pagaron nada y eso ya es historia. Nosotros no estamos cerrados, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara el banco”, concluyó el presidente.