Seis gastos que afectan tus finanzas y podrías evitar

Si eres de las personas que siempre piensa en ahorrar pero por más que te esfuerzas no encuentras la forma, debido a la cantidad de gastos que tienes que enfrentar y terminas aceptando que no tienes el suficiente dinero para ahorrar.

Es muy probable que algunos de los gastos que has adquirido sean innecesarios y puedas renunciar a ellos si te administras de la manera adecuada y aquí te vamos a dar unos tips para que aproveches al máximo tu dinero y puedas ahorrar.





Para empezar es muy importante que identifiques cuáles son los gastos que puedes disminuir e incluso eliminar. Por ejemplo, el gimnasio, el café de todos los días, compras con tarjeta de crédito, televisión por cable, etc. y evaluar que tan necesarios son, si puedes sustituirlos o mejor aún si puedes renunciar a ellos.

Aquí te mostramos algunos ejemplos de los gastos innecesarios que pudieran estar acabando con tus finanzas.

Café mañanero

Si eres de los amantes del café y todas las mañanas antes de llegar al trabajo haces una parada para comprarlo, solo, basta que hagas cuentas de lo que inviertes en ello. Quizá el costo te resulte pequeño y por eso lo ignoras pero si revisas cuánto implica en tu gasto mensual, te sorprenderás. Una solución es prepararlo en casa y llevarlo en un termo que conserve el calor. Te aseguramos que además de ser más sano, obtendrás un buen ahorro.

Televisión por cable

Hoy en día, uno de los gastos innecesarios más comunes es la televisión por cable ya que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de prender el televisor debido al trabajo. Es cierto que es un hábito con el que crecimos pero lo que tienes que preguntarte es cuántas veces al día lo usas, ¿sólo en fines de semana? Y eso ¿algunos?, si es así, es otro gasto al que puedes renunciar y optar por leer, escuchar música para relajarte y si lo que quieres es ver alguna película, una opción económica es sucribirte a Netflix.

Membresía de gimnasio

Mantener nuestro cuerpo saludable y en forma es un hábito que la mayoría deberíamos tener, por ello a la hora de elegir un gimnasio optamos por pagar la membresía de todo el año, pero muchas veces no tenemos la disciplina suficiente para ser constantes y aprovechar lo que invertimos. Por ello una opción es investigar que gimnasio es más económico y pagarlo de forma mensual, para que el día que decidas ya no ir, no sea una inversión perdida. Además otra opción que te evitará que sea un gasto, es que salgas a caminar, a andar en bici o hacer ejercicio en casa. En internet puedes encontrar muchas rutinas y es gratis.

Última moda

¿A quién no nos gusta andar a la última moda? Vestir bien o tener el celular que acaba de salir es un “gustito” que siempre pensamos que podemos darnos, al fin para eso trabajamos, es la disculpa que solemos decimos, pero si lo piensas bien, andar a la moda es un gusto que puedes evitar si en lugar de comprarlos cuando salen por primera vez, esperas unos meses para conseguirlos en menor precio, aprovechar las ofertas o investigar dónde puedes conseguirlos más baratos.

Tarjeta de crédito

La ventaja de las tarjetas de crédito es que puedes usarlas sin desembolsar en ese momento dinero en efectivo, sobre todo si se trata de alguna emergencia, pero tienes que estar consciente que lo que gastas deberás pagarlo al corte de tu tarjeta, de lo contrario te generará intereses que se volverán un gasto más a tu deuda y si sigues usándola sin ningún tipo de control, la sumatoria de los intereses te irán comiendo hasta que tu deuda se vuelva impagable. De ahí la importancia de llevar un control y usarlas con algunos de los programas que ofrece como pagos diferidos o con los puntos de descuento.

Cigarros

Sin lugar a dudas este gasto es el más innecesario de todos, pues además de que tiene daños irreversibles en nuestra salud, el costo es cada vez más elevado pero si empiezas a disminuir su consumo, el vicio irá desapareciendo poco a poco. Si en lugar de 4 cajetillas que comprabas al mes, ahora compras 3, el costo de esa cajetillas que ya no compras lo podrás meter al cochinito o invertirlo en algo mejor y así hasta que dejes el vicio por completo. Tu cuerpo te lo agradecerá.

Ahora ya sabes que gastos puedes eliminar para administrar mejor tu dinero y puedas ahorrar para darte ese “gustito” que tanto has soñado y te mereces.