Sin luz, empresas “en jaque"

Prácticamente la totalidad de las empresas socias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, cuentan con plantas de luz para hacer frente a los apagones registrados por el incremento de la demanda de energía eléctrica, de acuerdo con el presidente de la organización, Jorge Camacho Ortega.

“No hemos tenido apagones en los parques industriales, ahí no hemos tenido el problema y esperamos que también no tengamos problemas (..) Todas las empresas tienen sistemas de respaldo, precisamente para no afectar la producción, de manera que si hay un apagón, pues tienen dependiendo de la empresa, pues algunas tienen horas para poder aguantar”.

Aunque el presidente de Coparmex señaló que los apagones que se han registrado en Querétaro han sido principalmente en zonas habitacionales, si la demanda continúa incrementándose durante las próximas horas de calor, es posible que se registren más afectaciones.

El líder del sector empresarial en el estado aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuenta con una reserva de energía de aproximadamente el 20% más de la demanda habitual y que el riesgo para la industria aparecería cuando se agotara el porcentaje.

“Lo que ha sucedido es que en el país este colchón se ha reducido al 5% y sí y sí, y si llega todavía la demanda se incrementa si puede generar un colapso del sistema, como ha ocurrido en el sureste”.

Camacho Ortega añadió que durante los últimos años no ha habido inversión en infraestructura para la CFE, además de que se favoreció la generación de energía a través de plantas hidroeléctricas, situación que no ha sido sostenible con la actual sequía que se vive en todo el territorio nacional.