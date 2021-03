Año récord para el mercado de videojuegos en el Reino Unido

El mercado de los videojuegos en el Reino Unido , aumentando sus ventas desde consolas a ordenadores pasando por los smartphones.

Esta cifra, equivalente a 9.750 millones de dólares o 8.200 millones de euros, supone un aumento del 30% respecto a 2019 y supera con creces el anterior récord de 2018, según datos difundidos el viernes en un informe por la asociación sectorial británica Ukie.

La tendencia en el Reino Unido fue la misma por ejemplo en Estados Unidos, donde 2020 fue un año explosivo para el sector.

Los ingresos por ventas de videojuegos, tanto en línea como no, aumentaron un 18%, hasta los 4.550 millones de libras, impulsados en particular por el juego de simulación "Animal Crossing: New Horizons", lanzado en Nintendo en el momento del primer confinamiento.

El mercado de los soportes registró un año récord, con la compra de nuevas consolas y accesorios por parte de los jugadores, incluida la realidad virtual, que llevó a un aumento total del 60,8%, hasta los 2.260 millones de libras.

Las consolas registraron el mayor crecimiento, gracias al éxito de la Switch de Nintendo y, a finales de año, a la llegada de la nueva generación de consolas de Sony (PlayStation 5) y Microsoft (Xbox Series).

Por último, las ventas de productos derivados aumentaron un 32,6%, hasta 199 millones de libras, ralentizadas por la ausencia de eventos y ferias debido a las restricciones sanitarias.