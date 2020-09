Aumentan suscripciones a Nintendo Switch Online

La japonesa Nintendo Co Ltd informó un aumento en el número de usuarios de su servicio de suscripción Nintendo Switch Online, impulsado por títulos exitosos como "Animal Crossing: New Horizons", a medida que la empresa acumula tardíamente los ingresos recurrentes que estos servicios ofrecen.

Nintendo Switch Online, que brinda a los usuarios la opción de jugar con amigos, guardar el progreso del juego en línea y acceder a títulos clásicos, ha crecido rápidamente este año con más de 26 millones de usuarios en septiembre, en comparación con los 15 millones de enero, dijo la firma de entretenimiento de Kioto.

Fotos: @MxNintendo

El aumento se debe a la popularidad de títulos exitosos, como "Animal Crossing", que ha vendido más de 22 millones de copias, "Super Smash Bros. Ultimate" y los últimos títulos de "Pokémon", dijo el presidente de la firma, Shuntaro Furukawa, en una rueda de prensa.

Los rivales Sony Corp y Microsoft Corp, que el martes lanzaron un servicio de juegos en la nube para reproducir títulos de Xbox en dispositivos Android, han estado apuntando a los servicios de suscripción para extender la vida útil de sus consolas.

Nintendo ha tardado en hacer crecer los servicios en línea y aún no se ha mudado a los juegos en la nube, centrándose en el dispositivo portátil Nintendo Switch, que ha estado en racha este año por los consumidores que buscan eludir las preocupaciones por la pandemia del Covid-19.

Tecnología Nintendo relanzará juegos de Mario Bros en su 35° aniversario

Los jugadores confinados ayudaron a impulsar las descargas digitales a más de la mitad de las ventas de juegos para Switch en el trimestre terminado en junio. Esa tendencia está siendo atenuada por la reapertura de los minoristas, dijo Furukawa.

El presidente de Nintendo reiteró el compromiso de la empresa con el desarrollo de hardware y software. En octubre lanzará un juguete de "Mario Kart" que puede ser controlado por la Nintendo Switch.