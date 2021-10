Castlevania: vampirismo “gamer” para celebrar Halloween

Vampiros. De todos los seres sobrenaturales y las criaturas del terror ellos son, quizás, los que más magnetismo y fascinación causan en nuestro imaginario. Son protagonistas de innumerables novelas, películas, canciones, series… y, por supuesto, videojuegos.

Es el caso de Castlevania, una saga de plataformas, acción y aventuras más populares en la historia de los videojuegos tanto retro como actuales, cuya ambientación y trama beben directamente del mismísimo Vlad Tepes, al inspirarse en el Conde Drácula al que Bram Stoker dio vida siglos atrás.

Ahora que se celebra el 35 aniversario del estreno de su primer título, recorrer su historia y curiosidades es una buena manera de prepararse para Halloween con una buena dosis de vampirismo “gamer”.

DE LA NOVELA A LA CONSOLA

El primer videojuego de la serie Castlevania vio la luz (o, más bien, la noche, dada la ambientación) el 26 de septiembre de 1986, y pudo jugarse en las videoconsolas que cada vez ocupaban más espacio en los hogares.

Si hay que quedarse con una única fuente de inspiración, tanto para este título como para toda la saga, esa es la célebre novela “Drácula” de Bram Stoker, considerado por muchos padre del género vampírico.

“Enfrentarse a las plataformas de ‘Castlevania’ y desentrañar su historia, era casi como protagonizar una novela de vampiros, viviéndola a través de los botones del mando”, explican a Efe desde Tus Juegos Retro (https://tusjuegosretro.com/), una web especializada en videojuegos clásicos.

Los primeros videojuegos tenían muchos elementos que recordaban a los de las películas de terror. Se inspiraban en la mitología de Stoker con la acción transcurriendo principalmente en Transilvania, y era Drácula su villano principal. La trama de Castlevania trata de que cada 100 años el conde vampírico regresa en busca de venganza.

Los encargados de pararle los pies a este amo de la noche son los miembros del Clan Belmont, una familia original del videojuego, siendo el más famoso de ellos su primer protagonista, Simon Belmont.

A pesar de esta licencia, muchos hechos de la novela forman parte de la línea cronológica de los juegos e, incluso, dejan entrever que personajes de la historia original tienen conexión con los del videojuego. Por ejemplo, hay una teoría según la que Quincey Morris, personaje del libro de Stoker, estaría emparentado con los Belmont.

“Conforme los videojuegos fueron sucediéndose, empezaron a añadirse elementos de otras mitologías, e incluso zonas inspiradas en otros lugares del mundo… Pero la saga siempre mantuvo esa atmósfera oscura y vampírica”, dicen desde Tus Juegos Retro.

Una atmósfera que también pueden consumirse sin jugar, viendo las cuatro temporadas de la serie de animación de “Castlevania” para Netflix: “en nuestra opinión, mantiene la esencia de los juegos adaptado a los gustos de ahora”, explican.

LEGADO CON GÉNERO PROPIO

En total, la saga Castlevania tiene más de 40 juegos entre los pertenecientes a la serie principal, otros lanzados para móviles y juegos de otros géneros. Pero, curiosamente, nunca destacaron por grandes números de ventas.

“Los ‘Castlevania’ no tienen la fama que tienen por una cuestión de copias vendidas, sino de culto: tienen una atmósfera propia, innovaron en su momento y contribuyeron a inventar un nuevo género de videojuegos”, explican desde Tus Juegos Retro.

Así, “se utiliza el término “Metroidvania”, en una fusión de los títulos de “Castlevania” y “Metroid” (otra saga de juegos retro conocida), para hablar de un subgénero dentro de los juegos acción y aventura cuyas plataformas no son lineales, y permiten explorar la historia de una manera más inmersiva y libre”, detallan.

El juego más vendido de la saga fue “Castlevania: Lord of Shadows” (2010), según dijo en su momento Dave Cox, antiguo “product manager” de la compañía Konami (desarrolladora de esta y otras series de videojuegos) en Reino Unido.

Sin embargo, el que recuerdan muchos de los fans con cariño es otro, “el ‘Castlevania: Symphony of the Night’ (1997), sin duda, afirman desde Tus Juegos Retro, “está considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y también lo es su inolvidable banda sonora”.

Para celebrar estos 35 años de historia, Konami acaba de lanzar “Castlevania Advance Collection”, que los conmemora y recopila los juegos de la saga para Gameboy Advance y uno de la Super Nintendo pero con gráficos mejorados.

Incluye los siguientes títulos: “Castlevania: Circle of the Moon, “Castlevania: Harmony of Dissonance”, “Castlevania: Aria of Sorrow” y “Castlevania: Dracula X”, y puede jugarse en Nintendo Switch, PS4, Xbox y ordenadores.