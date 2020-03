En esta contingencia sanitaria Discord te hace el día menos estresante

Si esta contingencia sanitaria te preocupa estar alejada (o) de tus seres queridos, requieres contacto con tus compañeros de escuela o compañeros de trabajo, durante el "Home Office"; te compartimos una aplicación con la que podrás interactuar de diferentes maneras con quien quieras, cuando quieras y a la hora que quieras.

Se trata de Discord, una aplicación de VoIP (Voz sobre protocolo de internet) gratuita diseñada para comunidades de videojuegos que podrás usar en Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, además desde el software creado para dicho programa o directamente desde el navegador.

Y es que luego de que la pandemia del Covid-19 ha cobrado hasta el momento la vida de más 38 mil personas en el mundo desde diciembre pasado y contabilizado más de 791 mil casos de contagio en 185 países, ha obligando a muchos países, incluyendo a México, declarar "estado de emergencia" y confinar a sus habitantes en una cuarentena, sin posibilidad de salir de sus hogares; Discord anunció el pasado 11 de marzo, a través de su cuenta de twitter que luego de que varias personas están haciendo uso de la aplicación, ampliará la capacidad de su servicio "Compartir Pantalla" y "En Vivo" de 10 a 50 personas de forma gratuita, para que continúen realizando actividades cotidianas como trabajar o estudiar desde casa, intentando ayudar a las personas a tener un mundo menos estresante.

An update from us regarding COVID-19: pic.twitter.com/gKUXvvsqrs — Discord (@discordapp) March 11, 2020

Discord es una aplicación todo en uno, que permite a los usuarios comunicarse a través de llamadas de voz, videollamadas y texto, además cuenta con varias herramientas que permiten a los usuarios compartir diferentes tipos de archivos, así como su propia pantalla y aplicaciones en vivo.

Foto: Cortesía | Discordapp.com

Así que no esperes más y baja la aplicación en tu celular o computadora personal y comienza a interactuar con tus seres queridos.