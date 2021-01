Lo que nunca se entendió de la nuevas políticas de WhatsApp

Tras la polémica desatada en días pasados con las nuevas políticas que implementó la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la gente comenzó a migrar a nuevos horizontes, buscando mayor privacidad en sus mensajes; pero hay algo que los usuarios no comprendimos y los expertos en tecnología ahora tratan de aclarar las dudas para saber realmente en qué condiciones estarán quienes son usuarios frecuentes de la aplicación.

Lo primero que se debe saber, es que como cuenta de mensajería, esta debe tener información que se recopila dependiendo de la forma en la que es utilizado el servicio. Por ejemplo, al proporcionar el número de teléfono móvil para crear una cuenta con el fin de usarla.

Es importante saber que fin tienen los mensajes que se envían o se reciben, según la empresa, estos no conservan los escritos, sino que se almacenan en tu dispositivo y no se guardan en sus servidores, una vez entregados, son eliminados, si el destinatario no los recibe por falta de conexión a Internet los mensajes se resguardan en por 30 días, después de este tiempo se eliminan.

Según lo escrito en su contrato, el número, datos como nombre y ubicación geográfica lo proporcionas al contar con la aplicación y esos datos quedan a resguardo de la empresa y al interactuar con un servicio de terceros o con otro producto de una empresa de Facebook vinculado a través de los servicios, como cuando usas el reproductor en la aplicación para reproducir contenido de una plataforma de terceros, es posible que dicho tercero o producto de una empresa de Facebook reciba información sobre el usuario, como dirección IP y el hecho que se es usuario de WhatsApp. Hay que tomar en cuenta que, cuando se utilicen el uso que hagas de ellos se regirá según sus propias condiciones y políticas de privacidad.

Pero en todo este revuelo lo que más preocupa es que los datos fueran vendidos a empresas o con ello se generarán bases de datos para campañas publicitarias y políticas, ante esto la empresa de WhatsApp aclaró que las políticas de privacidad está enfocada al segmento empresarial, únicamente a la mensajería comercial, es decir, sólo afectan si se chatea con alguna de las compañías que usan WhatsApp Business, que permite conectar a los negocios con sus clientes a través de mensajes directos, la cual cuenta con más de 50 millones de usuarios en el mundo.

La actualización, que entra en vigor el 8 de febrero, va en el sentido de la relación de los consumidores con las empresas que usan WhatsApp Business. En México grandes retailers como Superama, Elektra y recientemente Liverpool utilizan este canal para brindar un mejor servicio al cliente a través del chat en el que pueden hacer pedidos, darles seguimiento, o externar cualquier duda, sobre los productos que ofrecen.

Pero esta política de privacidad tiene un trasfondo y es que próximamente Facebook ofrecerá el servicio de almacenamiento de datos de las grandes empresas que usan WhatsApp Business, como lo hacen ya otros business service provider (BSP). Aunque esto significa que se tendrá acceso a información personal de quienes chateen con las empresas o el contenido de las conversaciones, pues esta información está encriptada, así lo comento uno de los voceros cercanos de la empresa.

La realidad es que estos servicios que brinda la aplicación desde el año pasado es de grandes beneficios para empresas y consumidores que se ven beneficiados con las mejoras de la mensajería más importante del mundo.





(Con información de WhatsApp)