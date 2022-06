Pokémon GO dejará de funcionar en estos dispositivos Android

La compañía de desarrollo de sofware Niantic, famosa por desarrollar videojuegos de realidad aumentada, dio a conocer que Pokémon GO dejará de funcionar en algunos dispositivos.

Los dispositivos que funcionen con Android 6 o inferior ya no reciben soporte y mantenimiento por parte de Niantic.

Los entrenadores de Pokémon GO que no actualicen su sistema operativo podrían comenzar a presentar fallas en el juego, desde trabas, fallas en la conexión, fallas en la localización de GPS y así hasta que el juego no abra.

Te puede interesar: Punto Gamer | Jugándole al Diablo Inmortal con el mando Backbone One

Por lo anterior, Niantic recomienda a todos los usuarios actualizar sus sistemas operativos cuanto antes, si quieren seguir jugando Pokémon GO. La cuestión es que la compañía quiere optimizar su proceso de desarrollo y concentrar los recursos en la compatibilidad con sistemas operativos y tecnologías más nuevas, de ahí la decisión que ha tomado.

Trainers, Pokémon GO will be ending support for devices running on Android 6 in our next release. We encourage Trainers with Android devices to update your OS so that you may continue to play without interruption. See more about this change here:https://t.co/509Vyv3ukt — Niantic Support (@NianticHelp) June 13, 2022

De acuerdo con Niantic, la versión de Android 6 fue lanzada en 2015, y siete años son suficientes para que los sistemas operativos recibieran mejoras considerables.

Si tienes un dispositivo con Android 6 deberás actualizar su sistema operativo para poder continuar jugando, o de lo contrario te perderás de los próximos eventos del juego.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento, Niantic no se ha pronunciado al respecto de los teléfonos con sistema operativo iOS.

Publicado originalmente en El Sol de Zacatecas