Waze prepara mapeo para vehículos híbridos y eléctricos

La aplicación de movilidad Waze prepara un mapeo inteligente por México para mostrar rutas, puntos de carga y demás opciones para vehículos híbridos y eléctricos.

Ingrid Avilés, directora general de Waze para México, explicó que dicho proyecto está iniciando de la mano con las compañías automotrices del país, que son las principales responsables de impulsar este tipo de unidades a nivel nacional y cuentan con la infraestructura necesaria para ello.

Sin embargo, esta colaboración también pueda darse con el gobierno y directamente con los usuarios de la aplicación, ya que existe un apartado para ser “editores de mapa”.

“En semanas pasadas hicimos una colaboración con Audi y mapeamos todos sus puntos de carga como un primer ejercicio; vemos que esto no sólo va de nuestro lado, sino de las empresas automotrices que están impulsando la entrada de estas unidades al país”, comentó la directiva a El Sol de México.

A la fecha, esta funcionalidad de Waze ya está disponible en Brasil, por lo que México sería el segundo país de Latinoamérica en contar con ella, aunque la adopción de vehículos verdes aún no sea tan alta como en otras naciones.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los primeros seis meses del año se vendieron 23 mil 26 automóviles híbridos y eléctricos, lo que representó 4.4 por ciento del total de vehículos ligeros vendidos en el país.

La cifra reportada por el Inegi también significó una caída en ventas de apenas 0.5 por ciento respecto a junio de 2021.

Por entidades, la Ciudad de México ocupó el primer lugar en la venta de estas unidades; le siguieron el Estado de México y Nuevo León.

Actualmente hay automotrices que ya están avanzando en la construcción de infraestructura eléctrica. Incluso, algunas como General Motors planean fabricar modelos eléctricos en México a partir del próximo año.

“Dos grandes tendencias que estamos impulsando como Waze son una seguridad vial y una movilidad sustentable. La penetración (de autos verdes) en México todavía no es tan alta, pero eso no significa que no sea un punto importante. Si nosotros no aceleramos este tipo de conversación, es difícil que logremos acelerar la transición de este tipo de movilidad”, puntualizó Ingrid Avilés.

La directora general de Waze agregó que “si todo sale bien”, esta nueva función en el país estará disponible para finales de 2022 o al inicio de 2023.

Por ello, la aplicación contará con un apartado para que los usuarios indiquen que tienen un vehículo eléctrico.

“Será muy fácil para ellos adoptar estas funciones. A partir de que esté lista vamos a empezar a contabilizar cuántos de nuestros navegantes tienen estos vehículos. Cuando habilitamos estas opciones en Brasil, cientos de usuarios actualizaron sus perfiles”, señaló Avilés.