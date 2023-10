Ve Santander en nearshoring sustituto de una reforma fiscal en México

Boadilla del Monte, España.- La relocalización de empresas extranjeras en el país, un fenómeno económico conocido como nearshoring, podría ser el sustituto de una reforma fiscal que ayude al crecimiento de los ingresos tributarios, de acuerdo con Santander México.

“El nearshoring podría ser el sustituto de una reforma fiscal si viene acompañado de un mejor dinamismo económico y mejor recaudación; esto (nearshoring) nos puede traer mayores ingresos tributarios y no tener la necesidad de subir impuestos”, aseguró Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios, Asuntos Públicos y Jefe de Gabinete en Santander México.

Durante el 20º Encuentro Santander América Latina, el ejecutivo destacó que a la par de mayores ingresos tributarios, el nearshoring también representa la llegada de nuevas inversiones y, por ende, un mayor crecimiento económico.

“Siempre está el debate de cuándo se da una reforma fiscal o no. Llevamos décadas debatiendo, preguntando y contestando que tal vez en el siguiente sexenio y simplemente no llega. Han habido algunas pero no han sido de gran alcance”, puntualizó.

Según Cervera, esta oportunidad de mayores flujos de inversión se vuelve más importante en medio de un contexto global marcado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas.

“Estoy optimista del tema del nearshoring en México, no creo que sea una moda, no creo que sea algo que se vaya a desechar en un año. Es una gran oportunidad en México para capturar mayores inversiones y así potenciar el crecimiento en este entorno complejo”, agregó el ejecutivo del banco de origen español.

A inicios de junio, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó que hasta entonces la llegada de empresas extranjeras al país había detonado inversiones por alrededor de 13 mil millones de dólares.

Las inversiones fueron hechas por alrededor de 20 empresas, de las cuales el 54 por ciento corresponden al sector automotriz y autopartes, destacando las firmas de Tesla y BMW.

Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios, Asuntos Públicos y Jefe de Gabinete en Santander México. Foto: Cortesía Santander

Para seguir impulsando la relocalización de firmas extranjeras, el pasado 11 de octubre el gobierno federal publicó una serie de estímulos que consisten en una deducción inmediata de entre el 56 y 89 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la compra de nuevos equipos o maquinaria industrial.

También habrá una deducción adicional del 25 por ciento durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores, enfocándose en el desarrollo del capital humano, siempre y cuando sean conocimientos técnicos o científicos vinculados con la actividad del contribuyente.

Moderar alza salarial, reto del próximo sexenio

El ejecutivo de Santander México aseguró que uno de los retos de la próxima administración pública federal será moderar las alzas al salario mínimo, que hasta el último año fue de un 20 por ciento anual.

El gran reto para quien sea presidente, a partir del 2025, será moderar el alza en el salario mínimo, que ya viene creciendo al 20 por ciento por año; si son exitosos, yo creo que veremos menores incrementos salariales de los que hemos visto hasta ahora

Hasta ahora, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelantó que propondrá un aumento salarial de 12 por ciento, aunque la expectativa del mercado financiero prevé un 20 por ciento.

De este modo, con la propuesta del sector privado el salario mínimo en el país para 2024 sería de 232.33 pesos al día, unos seis mil 969.9 pesos mensuales, desde los 207.44 pesos diarios autorizados en 2023.

“Si se cumple el incremento salarial del 12 por ciento sería una buena noticia. Habría hasta un alivio en el mercado en el caso de que la Conasami nos anuncie que solo es del 12 por ciento”, precisó Alonso Cervera.