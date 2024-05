Ya ni para la salsita: chile y cebolla suben de precio

Las amas de casa que regularmente acuden a hacer sus compras a los diferentes mercados del municipio de San Juan del Río reportaron que, ahora ya no les alcanza ni para las verduras para hacer una salsa, esto después de que algunos prodcutos han tenido un incremento como es el caso del chile y la cebolla.

Mencionaron que, para el caso del chile serrano, actualmente está por encima de los $60 del kilo, y que por esa razón han tenido que sustituirlo por el chile habanero o de árbol el cual ya lo venden a granel y su precio no ha subido por lo menos en el último año.

"Está muy caro el chile verde, nos dicen que, porque este año casi no rindió, eso afecta mucho a los bolsillos de por sí andamos cortas en cuanto a lo que cargamos para el mandado cotidiano. Antes yo compraba $20 y me alcanzaba para toda la semana ahorita me dieron apenas unos chiles".

También mencionaron que, lo mismo vendedores del mercado les comentan que a causa del encarecimiento de algunos productos de la canasta básica, ellos han tenido algunas mermas factor que también para ellos ocasiona pérdidas monetarias de ocasiona pérdidas monetarias.

Ahora bien, al hablar de la cebolla, esta lleva casi un mes por encima de los $70 el kilo y aunque es de gran tamaño porque en su mayoría la traen de Chihuahua o Tamaulipas, hay ocasiones en que las amas de casa dicen que es incosteable pero primordial para cualquier platillo.

"Por ejemplo, yo tengo una fonda en la Colonia Juárez y tengo que comprar cebolla casi al mismo tiempo que el ajo, es un básico para la cocina, pero ahorita está muy cara, prácticamente una sola cebolla me la están dando entre 18 a $20", declararon las señoras.