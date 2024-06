A 50 años del Verano del amor, revivirán la psicodelia en Querétaro

“Si vas a San Francisco, asegúrate de usar algunas flores en tu cabello. Si vas a San Francisco, vas a conocer a gente amable ahí… el verano es el momento del amor” se escuchaba cantar a Scott McKenzie en 1967, en una canción que se convertiría en himno del movimiento hippie en Estados Unidos.

La rola dibuja un poco lo que se vivió en un festival que es recordado como el Verano del amor. Y es que miles de jóvenes que rechazaban el “estilo de vida estadounidense” y abrazaban la revolución sexual, la paz, el amor libre y el rock psicodélico, se congregaron en San Francisco, California, para celebrar una revolución cultural.

Ese año se vivió como un carnaval multicolor de ropas estrafalarias, conciertos de rock, orgías, experimentación con LSD y sesiones de meditación colectiva. Las sonrisas y la desnudez se izaron como banderas políticas en contra de la Guerra en Vietnam y a favor de la libertad en toda su extensión.

Para recordar esta revolución cultural, en Querétaro se realizará un “Verano del amor” en el que la música será la protagonista. Rock Stars estará a cargo de la interpretación de grandes éxitos de la época, al igual que Patricia Corral, quien será la invitada especial de la noche.

El setlist contará con rolas de Creedence, The Rolling Stones, Led Zeppelin, The doors, Deep Purple, Black Sabath, Cream, Steppenwolf, The Hollies, Santana, The Kings, Eagles, entre otras bandas.

Cabe mencionar que el evento es organizado por el crew de Antologías de los Beatles, un festival impulsado por Ricardo Chapa, que lleva más de 25 años realizándose en el estado.

El “El Verano del amor” tendrá lugar el próximo 6 de julio en el Teatro de la Ciudad (16 de septiembre # 44 pte entre Allende y Guerrero). El precio del boleto es de 350 pesos, y se puede adquirir en Hotel Señorial, Maykos, British Club y Dynamo.

Para mayor información, marcar al número: 442 808 9240 o ver en la página oficial de Facebook: @FestivalAntologiasdelosBeatles