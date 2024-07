Actor queretano busca flechar en el reality “Enamorándonos”

El famoso programa de citas “Enamorándonos” ya está de regreso, su primera emisión se realizó ayer por Imagen Televisión y bajo la conducción de Mauricio Mancera y Gaby Ramírez. Se transmitirá de lunes a viernes a las 17:30 horas, y hoy tendrá entre sus participantes al actor queretano Alex Fuentes.

Conocido en la ciudad por su impulso al microteatro y por ser cofundador de El Forito $3 Pesos, el artista comparte a Diario de Querétaro sentirse muy emocionado por formar parte de este proyecto televisivo, afirmando que se trata de su primer reality show.

“Es la primera vez que participo en un reality show y la verdad es que el proceso ha sido difícil. La selección duró dos semanas y ha sido complicado desde las entrevistas donde hablas sobre lo que buscas en el amor y de lo que esperas encontrar en una pareja. No ha sido fácil abrirse de corazón con personas que prácticamente no te conocen”, afirma Alex Fuentes.

Cuenta que nunca imaginó que sería parte de este programa del cual también fue espectador cuando se transmitía por TV Azteca, y haciendo una comparación, asevera que esta nueva versión “es más real”, en la que participan personas de diferentes nacionalidades, profesiones e incluso de la comunidad LGBTQI+.

“La verdad es que me parece un proyecto más sincero y real, con personas que quieren mostrar su realidad y lo que son”, asiente. “En mi caso, yo quiero enseñarle al mundo que soy una persona honesta, comunicativa, sincera, real, pero sobre todo que no miente, que me puedo enojar, me puedo pelear, pero cuando ofrezco cariño, amor y amistad es sinceramente real”

Foto: Cortesía / Alex Fuentes

“Yo estoy acostumbrado a los guiones y a improvisar, pero esto de ser sincero y de ser creíble me apasiona mucho, es una etapa que no he explorado”, agrega.

“Enamorándonos” presenta en su formato a los “amorosos” quienes buscan conseguir una cita y empezar una relación, y por otro lado a los “flechados”, personas de entre el público que quieren conocerlos.

Alex Fuentes participará como “flechado” con la esperanza de pasar los filtros del “amor” y conseguir una cita “en tiempo real”, que también sería filmada.

“Hoy sintonicen a las 5:30 horas Imagen y Televisión para que me vean reír, llorar, bailar, enamorarme o hacer el ridículo a nivel nacional”, posteó el actor en sus historias de Facebook.

Foto: Cortesía / Alex Fuentes

Más sobre Alex Fuentes

Alex Fuentes estudió teatro en el Centro de Educación Artística “Ignacio Mariano de las Casas” y actuación en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Lleva casi dos décadas trabajando como actor en teatro, cine y televisión, y 10 años como director de la compañía El Forito $3 Pesos que fundó con Christina García en Querétaro en 2014.

Ha participado en series como “El Señor de los Cielos”,” El César”; en la telenovela” La reina soy yo”, y comerciales de Tecate, Fox Sports y Telcel, entre otros.

A un año del cierre de las puertas de El Forito $3 Pesos, el actor comparte que junto con Christina García ya planean reabrir el espacio en otra sede que estará localizada en las inmediaciones del mercado de La Cruz, en Querétaro. Entre agosto y septiembre confirmarán la fecha de reapertura al público.

Foto: Cortesía / Alex Fuentes

