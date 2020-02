Adam Sandler realizará cuatro nuevas películas para Netflix

El actor y comediante Adam Sandler alcanzó un acuerdo con Netflix para filmar cuatro nuevas películas para el servicio global de streaming.

Sandler se ha convertido en una de las mayores atracciones de Netflix, según la compañía.

Foto: Reuters

Su película "Murder Mystery", coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue la más popular en el servicio de streaming en Estados Unidos en 2019. Ese es uno de los seis filmes y especiales de comedia que ha grabado para Netflix con su compañía, Happy Madison Productions, desde 2015.

You guys watched 2 billion hours of @adamsandler's movies, which is good because he's making some more! pic.twitter.com/zOkJ6eDRL0 — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 31 de enero de 2020

Sus próximos proyectos para el servicio de streaming incluyen "Hubie Halloween", coprotagonizado por Kevin James y Julie Bowen, y la película animada que Sandler escribirá y protagonizará poniendo su voz.

Netflix cuenta con películas originales como las de Sandler para ayudarlo a competir con nuevos rivales, en particular Walt Disney Co, que ha estado retirando películas de Netflix y llevándolas a su servicio recientemente lanzado Disney+.

Además, ya se puede ver en Netflix su reciente cinta, Uncut Gems, que le ha valido favorables críticas por su gran actuación.