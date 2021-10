Adrián Bedolla El Jilguero renueva el mariachi

Con el canto de Adrián Bedolla el jilguero y la inspiración del oaxaqueño Jairo Barrera, se lanza en estreno mundial la canción romántica Hombre maduro. “En su letra representa ese enaltecimiento al romanticismo que ya se ha perdido en las canciones, como muestra el videoclip que ya está en las plataformas digitales, esa pureza del amor perdido entre las parejas”, describe en entrevista el cantante.

El Jilguero, expresa que interpretar la música ranchera, que ha sido el estandarte del cine mexicano desde los años 40, “me ha resultado una lucha constante desde que decidí defenderla musicalmente hace 11 años. Persigo que la música ranchera con mariachi se escuche no sólo en septiembre, sino los 365 días del año”.

Gossip Fonseca une fuerzas con Greeicy y Cali y El Dandee para cantar su éxito “Te mando flores”

El Jilguero dice la gran verdad de la música regional mexicana en su propio país: “Mis retos como solista del género bravío es luchar por la apertura de los medios de comunicación para difundirla, es lo más complicado en la actualidad.

“Como segundo tema prioridad, es que tristemente hay plazas donde se puede presentar un mariachi con el solista defendiendo la música ranchera, pero no un foro o un teatro. Sin embargo, he tenido que plantarme en escenarios que son de rock, o pop y sí me he llevado el aplauso del público”.

Adrián Bedolla, también ha tenido la fortuna de pisar escenarios capitalinos como el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris o el de su tierra jalisciense Teatro Degollado de Guadalajara, defendiendo Hombre maduro que grabó con el Mariachi Arduum de Pancho Aguilar.

El solista tapatío anuncia que en 2022 irá a su primera gira por Europa, como uno de los exponentes jóvenes de nuestra música mexicana. "Persigo hacer una carrera musical como Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Luis Aguilar, Javier Solís de Lola Beltrán, de quienes conozco sus herederos y con quienes he compartido escenario. México tiene mucho de qué enorgullecerse, de sus compositores, sus cantantes, su mariachi, su comida, sus sitios turísticos; pero sobre todo de las buenas canciones románticas", finaliza.