Agosto de música en vivo: conoce los artistas que nos visitan este mes

Agosto llega con una cartelera para todos los gustos, habrá desde punk, rock, hip hop y trap hasta pop, bachata y regional mexicano.

Vienen artistas que comenzaron sus carreras no hace mucho como un fenómeno viral en redes sociales, pero también algunos otros que transportarán a los melómanos hasta los dosmiles.

Para bailar en la pista llega Intocable, para los más peques Bely y Beto, para las rimas MC Davo y para decir adiós Aventura. ¡Échale un ojo a nuestras recomendaciones del mes!

MC Davo

David Sierra Treviño, mejor conocido como MC Davo, es un rapero y compositor mexicano originario de Monterrey, Nuevo León. Ha estado presente en la escena musical desde el 2008, pero no fue hasta el 2011 que su proyecto atrajo la atención del público de forma más masiva.

Psicosis fue el nombre de su primer álbum de estudio y fue distribuido por Warner Music México. El proyecto contiene colaboraciones con artistas como Doble D, Meny Méndez, Aaron Homobono, Don Aero y El Mike.

Entre sus éxitos musicales se encuentran las rolas Por Mi México, Aunque Ya No Estés, Con Todo Menos Con Miedo y ¿Quién Te Crees?. Actualmente está visitando diferentes recintos del país para presentar sus temas más escuchados.

Dónde y cuándo:

Fecha: 3 de agosto

Sede: Teatro Metropolitano

Hora: 21:00 horas

Boletos: Las entradas están a la venta a través del sitio arema.mx. El costo oscila entre los 495 y mil 245 pesos, sin cargos por servicios. El evento contempla la realización de un meet & greet en el mismo recinto a las 17:00 horas, el costo de este servicio es de mil pesos (no incluye ingreso al concierto) y se puede adquirir a través de un enlace distinto: https://arema.mx/e/12372 .

EMILIA

María Emilia Mernes es conocida dentro de la escena musical como Emilia y es una cantante, compositora, actriz y modelo argentina. Comenzó su carrera como vocalista de la banda uruguaya de cumbia pop, Rombai, junto a Fer Vázquez.

Tras haberse salido del proyecto en el 2018, arrancó su carrera como solista en el 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo Recalienta. Su álbum debut, ¿Tú crees en mí?, fue publicado el 31 de mayo del 2022.

Actualmente, visitará nuestra ciudad como parte de la gira promocional de su segundo álbum de estudio, .MP3, el cual se encuentra fuertemente influenciado sonoramente por la década de los 2000. .MP3 Tour México 2024 es el nombre de este recorrido con el que también pasará por la Ciudad de México, Guadalajara y Guanajuato.

Dónde y cuándo

Fecha: 14 de agosto

Sede: Teatro Metropolitano

Hora: 21:00 horas

Boletos: Actualmente las entradas se encuentran en precio especial al estar al 2x1, por lo que oscilan entre los 457 y 955 pesos; mientras que el costo regular está entre 805 y mil 680 pesos, sin cargos por servicio. Se pueden adquirir en el sitio eticket.mx

Intocable

Los reyes del norteño y del tejano llegarán a Querétaro con un solo objetivo: poner a bailar al público. Desde Zapata, Texas, el grupo Intocable, llega con una celebración de más de dos décadas de música regional mexicana con himnos como Sueña, Coqueta, Soñador Eterno y Enséñame a olvidarte. MMXXIV Tour es el nombre de este recorrido en el que buscarán celebrar con sus seguidores su trayectoria sobre los escenarios.

Dónde y cuánto

Fecha: 15 de agosto

Sede: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Hora: 21:00 hrs

Boletos: Las entradas se encuentran a la venta en la página de arema.mx. Los precios oscilan entre los 645 y 2 mil 350 pesos, sin cargos por servicio.

Aventura

Cerrando Ciclos es el nombre de la gira de despedida con la que nos visitará Aventura, una de las agrupaciones de bachata más importantes de las últimas décadas. Fue hace cinco años que Romeo, Lenny, Max y Henry Santos decidieron volver a interpretar juntos sus grandes éxitos como Dile Al Amor, Obsesión, Los Infieles y El Perdedor, por mencionar algunas rolas.

Dónde y cuándo

Fecha: 16 de agosto

Sede: Estadio Corregidora

Hora: 21:00 horas

Boletos: Las entradas se pueden adquirir en el sitio web de funticket.mx. Los precios oscilan entre los mil y 4 mil 300 pesos, sin cargos por servicio.

Say Ocean y Sentencia Previa

La banda tapatía de pop rock en español, Say Ocean, visitará a Querétaro junto con Sentencia Previa, grupo de rock originaria de Argentina, para ofrecer una velada sumamente especial y llena de sorpresas. Estarán acompañados por Everything You Said (EYS), agrupación regiomontana, sellando el evento como uno de los más predominantes de dicho género musical en el país.

Say Ocean tiene una década conquistando la escena musical y con su trayectoria ya se han presentado en el Vive Latino y el Pa’l Norte. Sentencia Previa se destaca en el género del punk rock y también cuentan con más de 10 años dentro de la industria. Mientras que los invitados especiales han estado activos desde el 2008 y han abierto para grupos como A Day To Remember, Molotov, Solution, No bragging rights y The devastated.

Dónde y cuándo

Fecha: 16 de agosto

Sede: Sala Arpa

Hora: 20:00 horas

Boletos: Los accesos se pueden conseguir en el sitio de arema.mx. La entrada general se encuentra en 400 pesos por persona; y la admisión + meet & greet está en 750 pesos, sin cargos por servicio.

KUDAI

La popular banda chilena, conocida como Kudai, regresa a nuestro país con una gira que promete revivir la cultura emo del inicio de los años 2000. El espectáculo, Showcase for Fans, promete ser un emotivo reencuentro con sus seguidores y con la que ofrecerán sus más grandes éxitos como Ya nada queda, Sin despertar, Morir de amor y Tú.

Dónde y cuándo

Fecha: 16 de agosto

Sede: Club Latino

Hora: 21:00 horas

Boletos: Las entradas están a la venta en el sitio de boletia.com. Actualmente la fase general 2 tiene el precio de 850 pesos, sin cargos por servicio.

Hercules and Love Affair (DJ Set)

Hercules and Love Affair es un proyecto de música de baile creado por el DJ, cantante, compositor, músico y productor estadounidense Andy Butler en 2004. Formado por un elenco rotativo de intérpretes y músicos, el grupo trabaja dentro de los géneros de la música house, disco, techno y nu-disco.

El proyecto se fundó tras la colaboración de Butler con Anohni para producir la canción Blind, que fue un éxito y se convirtió en la canción del año de Pitchfork. Su álbum homónimo debut de 2008 recibió elogios generalizados de la crítica.

Nos visitarán como parte del cierre de la tercera edición del Festival Internacional Querétaro Experimental, que ha tenido lugar en las plazas públicas del Centro Histórico desde el 8 de junio.

Dónde y cuándo

Fecha: 17 de agosto

Sede: Jardín Guerrero

Hora: 21:30 horas

Boletos: Entrada gratuita

El Mundo de Fede Vigevani

Fede Vigevani es un querido creador de contenido en el que promete un espectáculo lleno de risas, lágrimas y experiencias únicas sobre el escenario. Estará acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio.

El Mundo de Fede Vigevani es el nombre de dicho show en el que garantiza que los espectadores vivirán la misma emoción que transmite el ver los videos que el creador de contenido y su equipo suben a través del internet.

Dónde y cuándo

Fecha: 18 de agosto

Sede: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Hora: 18:30 horas

Boletos: Los accesos se encuentran a la venta en la plataforma de superboletos.com, los precios oscilan entre los 560 y 2 mil 352 pesos, sin cargos por servicios.

Virtuosos en concierto

Tres grandes músicos internacionales, Horacio Franco, Javad Butah y Jxel Rajchenberg, fusionarán las cuerdas, percusión y viento a través de un espectáculo que buscará unir tradiciones y culturas. Los instrumentos del ensamble son la tabla hindustani, la guitarra y el charango.

Horacio Franco es uno de los músicos mexicanos más destacados del país. Se ha destacado en la interpretación de la flauta de pico y al año ofrece un promedio de 150 conciertos en diferentes escenarios de la escena nacional e internacional.

Dónde y cuándo

Fecha: 23 de agosto

Sede: Teatro de la Ciudad

Hora: 20:00 horas

Boletos: Las entradas se encuentran a la venta en el sitio de eticket.mx. El precio de los accesos oscilan entre los 345 y mil 390 pesos, sin cargos por servicio.

Bely y Beto

Bely y Beto es un fenómeno musical infantil que nació hace veinte años en la televisión de Monterrey, Nuevo León; no obstante, su verdadero éxito internacional sucedió cuando el programa dejó de salir al aire y Belinda Treviño decidió arriesgarse a continuar los episodios a través de un canal de YouTube.

Con tres años de presencia en el internet, el concepto logró alcanzar a públicos de diferentes estados de México y traspasó fronteras al ser uno de los favoritos de audiencias estadounidenses, dejando atrás su época en que solo era conocido por las infancias de Nuevo León.

Actualmente llegarán con su gira Yujujui Tour con la que abrirán las puertas de su casa para bailar y cantar, al igual de más sorpresas que irán sucediendo cada vez que digan: ¡Yujujui!

Dónde y cuándo

Fecha: 24 de agosto

Sede: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Hora: 13:00 horas

Boletos: Los accesos oscilan entre 440 y mil 485 pesos, sin cargos por servicio. Están a la venta a través de la boletera taquillacero.com.

Jesse & Joy

Jesse y Joy Huerta están de regreso a Querétaro luego de habernos visitado en octubre del año pasado con su gira Clichés. Ahora, con un recorrido renovado y lleno de sorpresas.

Este dúo mexicano se ha posicionado dentro de la música pop en español. Hasta el momento cuentan con seis álbumes de estudio con Warner Music Latina. Son exponentes de los géneros dance, electrónica, pop, UK R&B y Folk. Por parte de los Premios Grammy de Estados Unidos han sido galardonados con dos nominaciones al Mejor Álbum de Pop Latino en 2013 y 2017, siendo la última con la que resultaron los acreedores al premio. De igual forma cuentan con cinco premios otorgados por los Grammy Latinos, un premio Billboard a la música latina, entre otros.

Dónde y cuándo

Fecha: 30 de agosto

Sede: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Hora: 20:30 horas

Boletos: Los accesos se pueden conseguir en el sitio eticket.mx. Los precios oscilan entre los 520 y 2 mil 660 pesos, sin cargos por servicio.

WOS

Valentín Oliva, conocido artísticamente bajo el apodo de Wos, es un reconocido personaje dentro de la escena musical del hip-hop y rap en español. Previo a lanzar su carrera como cantante, Wos participaba dentro del mundo de las batallas de rap donde poco a poco se fue abriendo camino hasta coronarse en el 2018 como campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos -competición anual de freestyle rap que arrancó en el 2005.

Una vez alcanzado dicho logro, el artista optó por adentrarse dentro de la industria musical al lanzar su primer sencillo púrpura, el cual fue bien recibido por la audiencia y lo fue perfilando como un artista en ascenso.

En el 2022 se consagró con el premio más importante de la música a nivel nacional al ser galardonado con el Gardel de Oro al Mejor Disco del Año por su proyecto musical Oscuro Éxtasis. Además recibió nominaciones a los Premios Latin Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo. El artista nos estará visitando con su gira Descartable Gira 2024, con la cual promociona su más reciente álbum musical con el mismo nombre.

Dónde y cuándo

Fecha: 31 de agosto

Sede: Sala Arpa

Hora: 21:00 horas

Boletos: Los accesos están a la venta a través del sitio eticket.mx. Los precios oscilan entre los mil 30 y mil 435 pesos, sin cargos por servicio.

División Minúscula

La banda conformada por Javier Blake (Voz, Guitarra rítmica, Teclados), Ricardo Pérez "Ricci" (Guitarra líder), Alejandro Luque (Bajo, Coros) y Alejandro Blake "Kiko" (Batería, Percusión) regresa a Querétaro con su más reciente recorrido llamado Y que el mundo espere tour con el que presentarán sus más grandes éxitos y promoción de su más reciente álbum, Escombros.

Hace dos años, la agrupación celebró su 25 aniversario con una gira de presentaciones, incluyendo a Querétaro. En este nuevo y renovado espectáculo, los artistas prometen una velada inigualable.

Dónde y cuándo

Fecha: 31 de agosto

Sede: Teatro Metropolitano

Hora: 21:00 horas

Boletos: Las entradas se encuentran disponibles a través de arema.mx. Los precios oscilan entre los 500 y mil 100 pesos, sin cargos por servicio.

BLNKO

Sergio Moraila Espinoza, mejor conocido como BLNKO, es un cantante, escritor y compositor del género pop punk, hip hop y trap. Es originario de Guadalajara y ha estado presente en la escena musical desde el 2018.

Sus primeros lanzamientos se hicieron a través de YouTube; posteriormente perteneció al sello Universal Music Publishing Group, con el que pudo realizar un gran salto en su carrera artística. En el 2023 lanzó su álbum, Mi psicóloga me dijo que hiciera este disco, con el que recibió buena aceptación. Nos visitará con la gira Los Amigos Reales Tour 2024.

Dónde y cuándo